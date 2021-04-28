«Устал от боли, скорее бы умереть»: как отбывают наказание белорусские политзаключенные с серьезными заболеваниями 7 28.04.2021, 12:29

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фото: новы час

Многим из них не оказывается медицинская помощь.

Осужденный якобы за «насилие над милицией» Сергей Верещагин в колонии теряет зрение. Алексей Романов, инвалид второй группы по онкологии, который якобы «оскорбил президента», страдает от сильной боли. Не попал на операцию и может ослепнуть Алексей Губич, которого судили за «насилие над милицией», сообщает «Радыё Свабода».

30-летнего Сергея Верещагина 12 августа сильно избила милиция. Из окна своей квартиры в центре Гомеля он наблюдал за жесткими задержаниями. Поэтому закричал на милиционеров из окна и бросил в их сторону пластиковую бутылку. К нему в квартиру ворвались силовики и сильно его избили — дома, а затем в РОВД. На суде Сергей рассказывал, что милиционеры его били, прыгали по голове, оскорбляли и смеялись над ним.

Адвокат говорила, что он получил по меньшей мере 100 ударов в разные части тела.

Защитник добилась, чтобы Сергея отвезли в больницу. Там у него зафиксировали черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и травмы, в том числе грудной клетки, шейного, грудного и поясничного отделов хребта.

Но уголовное дело завели на самого Верещагина. Ведь он якобы ударил при задержании милиционера ногой в глаз, что «не повлекло за собой краткосрочного расстройства здоровья».

В итоге 26 ноября судья Сергей Саловский решил, что вина Верещагина доказана, и наказал его лишением свободы на 5 лет в колонии общего режима.

Его направили отбывать наказание в одну из самых жестоких колоний — в Глубокое.

Письмо от Сергея получил гомельский волонтер Илья Миронов. Он поделился копией письма с редакцией.

«Душу мою обволакивает боль, тьма, горе и слезы»

Среди прочего Сергей пишет, что не понимает, за что он оказался в колонии, «за что у меня забрали здоровье – и, наверное, я его не восстановлю никогда, потому что с каждым днем оно хуже и хуже». «Сейчас, вдобавок ко всему, я теряю зрение, вот такие у меня дела на сегодняшний день, и мира я не вижу. В душе у меня тьма, и душу мою обволакивает боль, горе, слезы, и я никому не хочу желать такого, что происходит у меня в душе, и слезы моей матери никто не вернет. Пишу тебе это письмо, и у меня дрожит рука, от того, что я остался один и никому не нужен. Спасибо, что вы не забыли обо мне», — пишет Сергей.

Он благодарит всех людей, кто о нем помнит и пишет письма.

«Я должен терпеть это все»

Жителя Гомеля Алексея Романова осудили 16 декабря 2020 года в закрытом суде якобы за «оскорбление президента». Несмотря на инвалидность по онкологии, ему дали год лишения свободы. Направили в колонию в Глубоком. Поставили на профилактический учет как склонного к экстремизму. Это значит, что вряд ли Алексей может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

На днях он прислал письмо своей знакомой из Гомеля. «В четверг возили в город, в поликлинику, делали плановое исследование. Для июньской комиссии МРЭК. Ежегодно будет такая комиссия. На консультации у онколога врач сказала, что обнаружили новую опухоль, и сразу поправилась, мол, доброкачественную. Но я прекрасно понимаю, что определить ее статус можно только после исследования, а результаты будут известны только в двадцатых числах. Если честно, я так устал от этих болей, скорее бы умереть... Вы не отчаивайтесь, все будет хорошо, береги вас Господь, буду за вас молиться, и вы молитесь за меня», — написал Алексей.

«Он может потерять зрение, ему нужно обследование»

24-летнего музыканта, жителя Гомеля Алексея Губича судили в закрытом режиме. Первоначально его обвинили в том, что он на марше якобы толкнул милиционера. Но многие видео, которые обрели родные Алексея, свидетельствовали, что он того милиционера не толкал. Тем не менее молодого человека оставили под стражей и обвинили, что он толкнул омоновца, которого никто не знает, так как суд был полностью закрыт.

4 февраля суд признал Алексея виновным в «насилии над милиционером» и наказал лишением свободы на три года. Также Алексей должен выплатить пострадавшему 300 рублей компенсации.

После суда мать Алексея рассказала, что у него редкое заболевание глаз – кератоконус. Если не сделать во время операцию, болезнь приведет к слепоте. Операцию планировали сделать прошлой осенью. «Но сейчас он в тюрьме. И без лечения просто ослепнет», - говорила мать

Теперь известно, что Алексея направили отбывать наказание в Могилевскую колонию. Он также на профилактическом учете, это значит, что к нему особое отношение со стороны администрации. Алексей уже был в СИЗО семь дней, получил уже четыре замечания. Родные говорят, что про условно-досрочное освобождение можно забыть. Зрение у Алексея ухудшилось. Ему нужны новые очки и специальное обследование. Но пока он в колонии, «это нереально», — говорят родные парня.

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