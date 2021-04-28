Стали известны подробности взлома сайта Белорусской АЭС

Стали известны подробности взлома сайта Белорусской АЭС4
- 28.04.2021, 12:30
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Власти признались в уязвимости ИТ-безопасности на станции.
25 апреля на сайте Белорусской АЭС появилось сообщение под заголовком «Работа АЭС опасна! Трагедия может произойти в любой момент!». Авторы текста представились работниками предприятия и сообщили что «системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования». Позже в Минэнерго объяснили, что сайт был взломан неизвестными, а сегодня в министерстве подробнее рассказали о случившемся, пишет onliner.by.
«Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта БелАЭС, куда перенаправлялись пользователи сайта станции.
По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица», — говорится в сообщении.