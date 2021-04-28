Пример для Беларуси: как Венгрия заработала миллиарды на приватизации 4 28.04.2021, 12:45

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Будапешт показал соседям пример по привлечению иностранных капиталов в приватизацию.

Существенное сокращение доходов, за счет которых в последние годы власти Беларуси субсидировали госсектор, в очередной раз выносит на повестку дня вопрос приватизации «фамильного серебра» и привлечения эффективных собственников, пишет «Завтра твоей страны».

Самый реальный вариант – широкое вовлечение в этот процесс иностранного капитала.

Во-первых, национальный бизнес, который все эти годы фактически боролся за свое выживание, не обладает необходимым объемом ресурсов.

Во-вторых, как ни парадоксально, сосредоточение активов в одних руках упрощает их переход к новым собственникам. Власти Беларуси по-прежнему имеют возможность формировать привлекательный лот под конкретного потенциального покупателя.

В случае старта «большой приватизации» интерес представляет опыт Венгрии, которая в 1990-е стала примером работы с иностранными инвесторами. Большинство экспертов оценивают ее подходы и результаты как самые эффективные среди стран бывшего соцлагеря.

В рамках массовой приватизации, проведенной в этой стране под жестким контролем государства, удалось добиться практически всех поставленных целей, включая главную — создание рыночной и конкурентоспособной экономики, базирующейся на частной собственности и цивилизованных отношениях.

До старта массовой приватизации в 1990 году государство контролировало около 3,6 тыс. предприятий. К завершению в 1997 году первого и главного этапа этого процесса государственное агентство по имуществу APV управляло примерно 300 предприятиями, из которых только в половине имело контрольную долю. За эти годы на приватизации Венгрия заработала 11 млрд долларов. Полностью были приватизированы такие отрасли, как фармацевтическая, химическая, табачная, предприятия по транспортировке нефти и газа, розничная торговля, пищевая промышленность.

Спецификой венгерской приватизации стало активное вовлечение в нее иностранного капитала.

Какие интересные практики можно выделить при анализе процесса приватизации в Венгрии в 1990-е?

Без популизма

Венгрия стала единственной страной социалистического блока (ГДР находилась в особых условиях), которая отказалась от идеи всеобщего и бесплатного раздела государственного имущества. Во главу угла этого процесса были поставлены только экономика и деньги, а не «справедливое распределение» и тотальная реституция, как это было в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и в бывшем СССР. Самое большое, что могли получить трудовые коллективы в Венгрии, — льготные кредиты на приобретение акций.

Безвозмездная передача государственной собственности допускалась только в интересах фондов соцстрахования, органов местного самоуправления, церкви, а также прежних владельцев, лишенных собственности в результате национализации и коллективизации. Но последние вместо бывших заводов получали так называемые компенсационные боны. Их нельзя было обменять на деньги – боны можно было вложить в приватизируемое имущество, жилье и земельные участки. Причем, максимальная сумма компенсации ограничивалась.

Денежная форма

Накануне старта приватизационной программы Венгрия занимала лидирующее место среди стран региона по размеру внешнего госдолга – свыше 20 млрд долларов. Его сокращение и ликвидация за счет денег от продажи госимущества, а также стремление властей увеличить поступления в бюджет в будущем, облегчить проблему нехватки оборотного капитала в экономике и использовать поступления от приватизации на другие актуальные нужды, заставили власти продавать имущество только за деньги.

Деньгами на этом этапе располагали преимущественно иностранные компании, которые в итоге и скупили наиболее важные активы. В течение 1990-1997 годов Венгрия привлекла, по разным оценкам, от 30 до 50% всего объема иностранных инвестиций, вложенных за этот период в экономику стран Центральной и Восточной Европы.

Допродажная подготовка

Целью венгерских реформаторов было не просто продать госпредприятия и получить за них деньги. Они стремились к тому, чтобы и при новом собственнике эти предприятия функционировали, чтобы не сокращались рабочие места, появлялись новые рынки сбыта и новые технологии в производственных и коммерческих процессах.

Именно поэтому на государственное агентство по имуществу APV была возложена функции предприватизационной подготовки выставляемых на продажу активов. APV на основании регулярного мониторинга деятельности подотчетных предприятий принимало решения, какие из них могут сразу выставляться на торги, какие потребуют реструктуризации и допродажной подготовки, а какие проще ликвидировать.

После формирования списков продаваемых предприятий объявлялись конкурсы проектов и условий их приватизации, в которых участвовали национальные и зарубежные консалтинговые компании и банки. Продажная цена не могла быть меньше, установленной APV. Кроме того, инвестагенты-посредники работали на комиссионных началах, получая от 3% до 10% от суммы сделки — это служило гарантией, что госимущество не будет продано за бесценок.

Прозрачные торги и другие возможности

Желающие поучаствовать в торгах могли выкупить за приватизируемые предприятия и акции полный пакет экономической информации по тому или иному лоту.

Кроме максимально прозрачной системы конкурсов, которая предоставляла равные возможности всем претендентам, инвестор мог получить свою долю в госпредприятии через приобретение широко практиковавшейся IPO акций на фондовой бирже и через увеличение уставного капитала. Причем, в последнем случае инициатором могло выступать как само госпредприятие, так и потенциальный инвестор.

Интерес иностранцев

Максимально прозрачный и понятный для иностранных инвесторов процесс приватизации стал главным условием их интереса. В 1990-1993 годах около 80% приватизационных доходов Венгрии (вся сумма — 1,3 млрд долларов) было сформировано от продажи собственности иностранцам. Рекордом стал 1995 год, когда иностранные вложения составили 94% от всего объема привлеченных ресурсов (4,5 млрд долларов). Лидерами среди стран по происхождению капитала стали Германия, США, Франция и Австрия. Для многих отраслей венгерской экономики, особенно таких наукоемких, как машиностроение и фармацевтика, приход иностранных владельцев стал единственным шансом выжить в конкурентной борьбе.

Оппоненты венгерских реформаторов часто критиковали их за это, считая, что продажа стратегических предприятий и отраслей угрожает национальной безопасности страны. Ответным аргументом является то, что местная законодательная база максимально защищает государственные интересы, а в условиях Венгрии, где до 80% энергоресурсов импортируется, и без приватизации создается достаточно высокая степень зависимости от внешнего рынка.

Как выглядит топ-15 крупнейших венгерских и белорусских предприятий

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