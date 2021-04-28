Археологи обнаружили в Египте загадочные объекты трех разных цивилизаций 1 28.04.2021, 12:50

3,926

Им больше восьми тысяч лет.

В Египте на археологическом объекте Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, ученые нашли 110 гробниц с человеческими останками взрослых и детей, пишет apostrophe.ua.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, тут также нашли похоронное оборудование и предметы керамики.

Захоронения были обнаружены во время исследований в провинции дельты Нила.

Найденные гробницы относятся к трем различным цивилизациям,а большая часть из них к додинастическому периоду (с 6000 по 3150 года до нашей эры).

Древние гробницы были вырезаны в песчаном слое, а людей в них хоронили с согнутыми ногами лицом на запад. Там же нашли останки младенца, похороненного в глиняной вазе.

Кроме того, ученые обнаружили на местности несколько печей, остатки кирпичных зданий, посуду и амулеты, а также украшения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».