Археологи обнаружили в Египте загадочные объекты трех разных цивилизаций

Археологи обнаружили в Египте загадочные объекты трех разных цивилизаций1
- 28.04.2021, 12:50
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Им больше восьми тысяч лет.
В Египте на археологическом объекте Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, ученые нашли 110 гробниц с человеческими останками взрослых и детей, пишет apostrophe.ua.
По данным Министерства туризма и древностей Египта, тут также нашли похоронное оборудование и предметы керамики.
Захоронения были обнаружены во время исследований в провинции дельты Нила.
Найденные гробницы относятся к трем различным цивилизациям,а большая часть из них к додинастическому периоду (с 6000 по 3150 года до нашей эры).
Древние гробницы были вырезаны в песчаном слое, а людей в них хоронили с согнутыми ногами лицом на запад. Там же нашли останки младенца, похороненного в глиняной вазе.
Кроме того, ученые обнаружили на местности несколько печей, остатки кирпичных зданий, посуду и амулеты, а также украшения.