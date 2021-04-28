В Сети начался флешмоб в поддержку нардепа Гончаренко, который развернул в ПАСЕ украинский флаг 1 28.04.2021, 13:01

1,562

Алексей Гончаренко

Европу призвали не бояться слушать.

Украинский народный депутат от "Европейской солидарности" и постоянный член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко рассказал "Радіо Свобода" 27 апреля, что регламентный комитет ПАСЕ решил лишить его права голоса в ассамблее на три месяца по обращению президента организации из-за жалобы председателя российской делегации Петра Толстого.

"Господин Толстой подал заявление на господина президента ПАСЕ из-за видео моего о нем и из-за моего выступления в дебатах по Алексею Навальному, где я говорю о Путине, что он убийца... Он подал соответствующую жалобу на меня к президенту. Он мог никаких действий не предпринимать, но президент обратился в регламентный комитет, и вот регламентный комитет принял решение", – сказал Гончаренко.

По словам нардепа, сам президент ПАСЕ подал на него две жалобы. Одна касается выступления парламентария, в ходе которого он показал простреленный украинский флаг, вторая – вопроса канцлеру Ангеле Меркель (он спрашивал, считает ли она Путина убийцей).

Гончаренко считает, что ничего не нарушил в обоих случаях.

"Вопрос, убийца ли Путин – что это нарушает? Это даже не утверждение, а вопрос, и, кстати, госпожа Меркель никак этим вопросом не возмущалась, она ни на что не жаловалась, она ответила на него по-своему. Что касается национального флага – нет никаких запретов на демонстрацию любой символики, тем более что речь идет не о каком-то плакате или еще чем-нибудь, не о чем-то обидном, шокирующем, а о флаге страны, которую я представляю", – пояснил нардеп.

В Facebook Гончаренко 27 апреля попросил своих сторонников оставлять на странице ПАСЕ комментарии с хештегами #LetGoncharenkoSpeak, #putiniskiller и призывом "не бояться слушать Гончаренко", пишет "Гордон".

"Сколько стоит "совесть Европы"? Вы больше не видите войны против Украины? Разве вы не видите оккупацию Крыма? Разве вы не видите, что Путин – убийца? Не бойтесь правды", – говорится в комментарии, который Гончаренко предложил оставлять под постами на странице ПАСЕ.

Через 20 часов после публикации сообщения нардепа пользователи оставили более 2 тыс. комментариев на странице ассамблеи, проинформировал он в Facebook, опубликовав скриншоты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».