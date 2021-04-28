Сергей Наумчик: Только экономические санкции могут повлиять на освобождение политзаключенных 28.04.2021, 13:04

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Происходящие события все больше убеждают в этом.

Один из депутатов независимости, журналист «Радыё Свабода» Сергей Наумчик в «Фейсбуке» поддержал введение против режима Лукашенко жестких экономических санкций:

— О санкциях. Я не был от начала сторонником жестких экономических санкций (в отличие от т. н. санкций индивидуальных). Но события все больше убеждают, что только такие санкции могут повлиять на освобождение политзаключенных и прекращение репрессий. Насчет того, что санкции толкают Беларусь в Россию — ничто так не привязывает к Кремлю, как Лукашенко и его патологическое стремление держаться за власть ценой суверенитета Беларуси.

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