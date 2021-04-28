В Мьянме возобновились боевые действия 28.04.2021, 13:11

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Скриншот: Reuters

Повстанцы ведут бои с войсками хунты недалеко от границы с Таиландом.

Повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом – это стало одним из самых интенсивных противостояний, с тех пор как в стране произошел военный переворот, пишет Reuters.

Каренский национальный союз (KNU) заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин. Во вторник жители села на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха.

По словам тайских военных, о пострадавших ничего не известно, 450 жителей тайских деревень были перемещены от границы в безопасное место.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена стабильность.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимала должность государственного советника. Они находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Международные наблюдатели признали выборы свободными и честными.

США и Евросоюз ввели санкции, а Япония приостановила экономическую помощь Мьянме, где четверть населения находится за чертой бедности, а ВВП близок к показателям Замбии и Эфиопии и составляет мизерные 1,3 тысячи долларов в год.

В свою очередь, Россия, поставляющая в Мьянму оружие – от истребителей Су-30 до ЗКР «Панцирь», – отправила на военный парад в страну замминистра обороны Александра Фомина в сопровождении делегации журналистов.

Мин Аун Хлаин, приветствуя россиян, заявил, что «Россия – настоящий друг». «Мьянма ждет ваших бизнесменов», – сказал генерал, ранее награжденный медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

10 апреля, в Мьянме силовики убили более 80 человек в ходе разгона протестов против военного переворота. Военные вывезли тела убитых, поэтому правозащитники считают, что число погибших может быть выше. Некоторые люди погибли, поскольку им не была вовремя оказана помощь.

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