В России выявили рекордное за 10 лет количестве фальшивых долларов 28.04.2021, 13:21

Данные опубликовал Центральный банк страны.

В первом квартале 2021 года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств — примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале, следует из статистики Банка России, сообщает РБК.

Для сравнения: за весь прошлый год регулятор обнаружил в банковской системе 1730 фальшивых иностранных купюр, в 3,5 раза меньше результатов января—марта.

Такого количества поддельных долларов, евро и юаней, как в первом квартале, не наблюдалось как минимум с 2010 года (с момента раскрытия подобной статистике на сайте регулятора).

Как отметил ЦБ, подавляющее число подделок, выявленных в начале этого года, (98,2%) пришлось на доллары США. Больше всего таких купюр банки получали в январе и феврале — 1,5 тыс. и 4,2 тыс. штук соответственно. «Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — отмечалось в обзоре Банка России. РБК направил запрос в ЦБ.

Много ли в России поддельных денег

По данным ЦБ, в 2020 году доля выявленных поддельных рублей от общего количества банкнот в обращении была стабильной и составила семь подделок на 1 млн купюр. В первом квартале количество фальшивок снизилось на 32,2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и на 12,8% в годовом выражении, до 9,8 тыс. штук. Самая популярная банкнота у фальшивомонетчиков — 5 тыс. руб., на этот номинал пришлось 81,3% от общего количества обнаруженных подделок в первом квартале.

Число поддельных банкнот иностранных государств, выявленных в 2020 году, было относительно стабильным — в пределах 300–550 купюр в каждом из кварталов.

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