Болгария подозревает шестерых россиян в организации взрывов на военных объектах 1 28.04.2021, 13:38

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Оружие предназначалось для Грузии и Украины.

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности ко взрывам на военных заводах и складах, произошедших за последние десять лет, пишет «Новое время».

Как сообщает Mediapool, два взрыва произошли в 2015 году, и по одному — в 2011 и 2012 годах. Никто в результате инцидентов не пострадал.

По данным прокуратуры, во всех четырех случаях на складах хранилось оружие на экспорт в Грузию и Украину.

В ходе расследования было установлено, что шесть граждан России находились в Болгарии примерно в дни взрывов и покушения на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, пишет Novini.bg.

Следствие предполагает, что таким образом они намеревались остановить поставки оружия в Грузию и Украину.

В прокуратуре Болгарии расследуют связь между взрывами складов, попытками отравить трех болгарских граждан (Эмилиана Гебрева, его сына и директора его фирмы) и взрывами в других странах.

Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева в январе 2020 года и выдала ордера на их арест.

Чехия заявила о причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На чешский склад должны были поставить боеприпасы, предназначенные для болгарского торговца оружия Эмилиана Гебрева.

Считается, что к взрыву причастны российские агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые известны по отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Руководителем этой операции, как выяснили Bellingcat и The Insider, был глава войсковой части Главного управления Генштаба 29155 Андрей Аверьянов.

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