Ученые установили, какие люди любят кофе 28.04.2021, 13:48

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Исследователи проанализировали данные почти 400 тысяч участников эксперимента.

Австралийские ученые установили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого хорошая наследственность в этой области, обычно пьют кофе с удовольствием. Таким образом организм сам решает, сколько кофеина ему необходимо. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Кофе обладает тонизирующим действием, к тому же многим нравится его вкус. Но есть люди, которые не любят кофе. Исследователи из Университета Южной Австралии решили выяснить, связано ли это просто с вкусовыми пристрастиями или у этих людей кофе вызывает неприятные ощущения, такие как тахикардия или учащенное сердцебиение.

Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные по 390 435 участникам в возрасте от 39 до 73 лет из британского биобанка и обнаружили, что, действительно, люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией пьют меньше кофе, употребляют кофе без кофеина или вообще избегают этого напитка по сравнению с людьми без сердечно-сосудистых симптомов.

Авторы сравнили информацию о привычном потреблении кофе с уровнями систолического и диастолического артериального давления и базовой частотой сердечных сокращений у участников исследования и проанализировали причинно-следственные связи между факторами с помощью метода менделевской рандомизации.

Впервые исследователи получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы человека, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

То есть генетика не только отвечает за тягу к кофе, но и регулирует количество его потребления, защищая организм от чрезмерной дозы кофеина.

"Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус, или потому, что это часть их повседневной жизни, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппёнен (Elina Hyppönen). — Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма".

Авторы отмечают, что, таким образом, количество выпиваемого кофе может служить косвенным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Это означает, что тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет его мало. И наоборот, человек, не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению", — продолжает ученый.

В Австралии каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от высокого кровяного давления, причем это состояние является фактором риска многих опасных болезней, включая инсульт, сердечную недостаточность и хроническое заболевание почек. Если даже часть из них откажутся от ежедневного употребления кофе, это, по словам авторов, будет значительным шагом вперед.

"Если ваше тело советует вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы думаете", — говорит профессор Хиппёнен.

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