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Медики назвали антибиотики, которые мешают COVID-19 проникать в клетки человеческого организма

  • 28.04.2021, 14:05
Медики назвали антибиотики, которые мешают COVID-19 проникать в клетки человеческого организма

Исследования проводились в Испании.

Исследователи из Университета Валенсии и Национального центра биотехнологии определили, какие антибиотики, которые используются для лечения заболеваний дыхательной системы, препятствуют проникновению коронавируса в клетки человеческого организма.

Об этом пишет «Медицина и Наука» со ссылкой на Journal of Chemical Information and Modeling.

Исследователи работали с препаратами кларитромицин и азитромицин.

Оказалось, что эти известные препараты могут дезактивировать спайковый белок, и тем самым предотвращают проникновение вируса в клетку.

Азитромицин ранее уже отмечали как один из препаратов, который может быть использован для лечения больных ковидом.

В ближайшее время исследователи проведут клинические испытания кларитромицина для лечения больных. Испытания пройдут в Мадриде, в Клинической больнице Сан-Карлос.

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