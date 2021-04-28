Журналисты развенчали мифы лукашенковских пропагандистов о Литве 28.04.2021, 14:09

Утверждения о том, что страны Балтии «промышленность развалили», не выдерживает проверки статистикой.

Совершил над собой акт морального насилия и посмотрел на БТ-1 программу «Понятная политика», где ведущий и «эксперты» с серьезным видом рассуждали о судьбе несчастных стран Балтии, пишет журналист nn.by. Мол, свою промышленность развалили, советские заводы позакрывали, и единственное, что эти страны могут экспортировать сейчас, — это русофобия.

Мне стало интересно — и я сравнил, что и в каких объемах экспортирует «бедная и несчастная» Литва, которая, якобы осталась без промышленности. Речь идет только об экспорте товаров (в том числе промышленных), экспорт услуг не учитываем.

Цифры вас шокируют.

Литва (с численностью населения 2,8 млн) имеет объем экспорта товаров такой же, как и 9,4-миллионная Беларусь — около 32 миллиардов USD. Данные по Беларуси приведены за 2019 год (в 2020 году экспорт стал еще меньше), данные по Литве — за кризисный 2020 год.

Причем в случае Беларуси треть этого экспорта — продукты переработки дешевой российской нефти и сырье.

А вот что экспортирует «бедная» Литва (в скобках, для сравнения, — аналогичный экспорт из Беларуси):

механического оборудования и котлов — 2,86 млрд USD (Беларусь экспортировала на 1,45 млрд USD).

Электрических машин и оборудования — 2,15 млрд USD (Беларусь — на 1,07 млрд USD).

Без всяких там «модернизаций под контролем президента» Литва экспортировала мебели, постельных принадлежностей и светового оборудования на 2,64 млрд USD.

Да что там мебель! Маленькая Литва даже умудрилась в 2020 году экспортировать зерна на 1,12 млрд USD.

Давайте сравним валовой внутренний продукт. В «бедной» Литве он составляет 22 245 USD на душу населения, а в «сильной и процветающей» Беларуси — 6487 USD.

А вот зарплаты наемных работников. В Беларуси средняя зарплата с 2010 года колеблется в от 400 до 450 долларов чистыми. В Литве она в 2020 году достигла 1850 долларов грязными, или 1150 долларов чистыми (в Литве высокий уровень социальной защищенности — поэтому и высокие налоги, зато — бесплатная медицина и образование, высокие пособия по безработице и субсидии малоимущим).

Если Литва такая бедная и нищая, то каким словом можно охарактеризовать экономическое состояние Беларуси?

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