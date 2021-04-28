В Черное море впервые с 2008 года зашел патрульный катер США

В Черное море впервые с 2008 года зашел патрульный катер США5
- 28.04.2021, 14:42
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Американские катера такого типа были в Черном море лишь дважды.
Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" 27 апреля вошел в Черное море, сообщила пресс-служба Шестого флота США, пишет "Гордон".
Катер береговой охраны США впервые с 2008 года зашел в Черное море. Американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008-м и 1995 годах, напомнило командование.
"Гамильтон" сделал остановки в Неаполе и в испанском порту Роту.
"Береговая охрана США проводит регулярное развертывание, работая с союзниками в морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров", – отмечается в сообщении.