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В Черное море впервые с 2008 года зашел патрульный катер США

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  • 28.04.2021, 14:42
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В Черное море впервые с 2008 года зашел патрульный катер США

Американские катера такого типа были в Черном море лишь дважды.

Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" 27 апреля вошел в Черное море, сообщила пресс-служба Шестого флота США, пишет "Гордон".

Катер береговой охраны США впервые с 2008 года зашел в Черное море. Американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008-м и 1995 годах, напомнило командование.

"Гамильтон" сделал остановки в Неаполе и в испанском порту Роту.

"Береговая охрана США проводит регулярное развертывание, работая с союзниками в морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров", – отмечается в сообщении.

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