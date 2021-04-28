Ученые раскрыли главную тайну кладов бронзового века 28.04.2021, 14:41

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Исследователи сравнили предметы с ближневосточными мерами веса.

Археологи из Германии и Италии заявили о том, что обломки предметов, найденные в кладах, могли быть деньгами Европы бронзового века. Исследователи сравнили такие фрагменты с ближневосточными мерами веса и пришли к выводу, что такие обломки были стандартизированными и использовались в качестве валюты, сообщает N+1.

Люди, которые населяли Европу в бронзовом веке (2300-800 лет до нашей эры), уже начали вести активную торговлю друг с другом. Такие отношения возникали даже между группами, жившими на больших расстояниях друг от друга. Зарождающаяся же торговля нуждалась в системе оценки товаров по весу и по экономической ценности.

Несмотря на то, что ученые не смогли найти письменных свидетельств и предметов, которые могли быть оборудованием для взвешивания, предпосылки для возникновения системы мер и весов и появления денег к тому времени уже сформировались. Источником информации о создании новых экономических моделей стали так называемые «клады металлолома», которые появляются в Италии и Центральной Европе примерно 1350-1050 лет назад. В начале первого тысячелетия до нашей эры они встречаются уже по всей Европе и на Британских островах.

В ходе нового исследования ученые изучили такие клады, которые датируются ІІ и началом І тысячелетия до нашей эры. Исследователи рассмотрели 3000 предметов, которые нашли на территории Германии, Италии и Польши. Ученые считают, что присутствие в кладах большого количество фрагментированных артефактов свидетельствует о том, что их использовали в качестве денег. Целые предметы также могли использовать в качестве валюты.

Для доказательства этой гипотезы были исследованы четыре категории предметов: целые изделия, фрагменты изделий, слитки и фрагменты слитков. Ученые обратились к опыту статистического анализа, ранее опробованного на рубленом серебре из Месопотамии. Был применен метрологический метод косинус-квантограммного анализа (CQA) Дэвида Кендалла (David George Kendall). Вес всех фрагментов был проверен как часть случайного распределения. CQA-анализ показал метрические закономерности в выборке фрагментированных объектов и выделил концентрацию положительных значений в диапазоне 9–11 грамм. Целые предметы и слитки показали хаотичное распределение.

По словам ученых, фрагментация была выполнена кратно единице веса, которую можно сопоставить с месопотамским шекелем.

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