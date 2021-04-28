The Guardian: Психология может помочь в борьбе с «длительным ковидом» 28.04.2021, 15:00

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Психологическая наука может помочь в поиске механизма лечения посткоронавирусного синдрома.

Когда мир начнет постепенно приближаться к завершению пандемии COVID-19, врачам придется искать механизмы лечения посткоронавирусного синдрома, ведь так называемый «долговременный ковид» все еще остается загадкой для ученых. Многие люди страдают от длительных последствий коронавируса. Например, только в Великобритании проживает более миллиона человек из «длительным ковидом», что представляет серьезный вызов для медицинской науки, приводит статью The Guardian издание «Зеркало недели. Украина».

Посткоронавирусный синдром может иметь огромное влияние на общество и рабочую силу. Вырисовывается реальная клиническая картина, ведь многие пациенты сообщают о подобных симптомах, включая одышку, трудности с концентрацией внимания, боль по всему телу, постоянную усталость и другие проблемы.

«Длительный ковид» уже признали реальной проблемой в США, Европе и других странах. Более того, «длительный COVID-19» имеет много общего с синдромом хронической усталости. Однако, прогрессу в изучении этого состояния мешает устарелая и бесцельная дискуссия о том, являются ли эти симптомы чисто «психологическими», а не физическими.

Конечно, длительный ковид и синдром хронической усталости касаются и физического состояния человека. Однако, люди с посткоронавирусным синдромом часто не получают достаточно внимания от врачей. Некоторые пациенты могли чувствовать, что врачи не воспринимают их состояние серьезно.

Каждый симптом и любое расстройство, независимо от того, психическое он или физическое, характеризуется заметными биологическими изменениями в организме человека. Пока точно неизвестно, являются ли эти изменения причиной симптомов, но такие биологические модификации вполне реальны.

Интересно, что одни и те же биологические механизмы часто могут зависеть от разных факторов и событий. Как различные жизненные события, так и инфекционные болезни, активизируют иммунную систему человека с общим воздействием на мозг и организм, что приводит к депрессии и усталости.

Совсем неудивительно, что большинство пациентов с синдромом хронической усталости вспоминают о стрессовом жизненном событии, или тяжелой инфекционной болезни как о факторе, что способствовал ухудшению их состояния.

Действительно, даже историческая разница между психическим и физическим расстройством нечеткая, если смотреть на состояние людей, а не на клинические ярлыки. Это различие никогда не имело целью объяснить причину расстройства, а скорее описать его основные проявления: то есть конкретные эмоции или поведение при психических расстройствах против нестабильного функционирования сердца, легких или других органов при физических расстройствах.

Более того, психические и физические расстройства часто могут наблюдаться одновременно у одного и того же человека. Многие люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом также страдают от депрессии, существует множество других подобных «комбинаций заболеваний».

Психические расстройства, такие как тревога, депрессия, шизофрения или биполярное расстройство, имеют вполне измеряемые биологические изменения: модификации в составе крови, слюны, а также в функционировании сердца и пищеварительной системы. Идея о том, что существует четкое разграничение психического и физического здоровья, начинает стареть.

Тот факт, что подобные синдромы и расстройства вызывают биологические изменения, не обесценивает веских доказательств в пользу того, что не менее важную роль могут играть «психологические факторы». На здоровье может влиять все, что происходит в человеческой жизни. Кроме того, важным фактором является отношение людей к конкретным ситуациям.

Стрессовые жизненные события, такие как потеря близких, безработица, случаи жестокого обращения и насилия, бедность или дискриминация, могут вызвать или усугубить как психические, так и физические расстройства. Эти события могут привести к гипертонии, аутоиммунным заболеваниям, сердечно-сосудистым проблемам или депрессии.

И наоборот, изменения в образе жизни и поведения, а также «психологическая терапия» часто помогают пациентам с физическими расстройствами, включая рак, диабет, рассеянный склероз и инсульт.

Этот момент особенно важен в контексте борьбы с длительным ковидом и синдромом хронической усталости. Изменение образа жизни или психотерапевтические подходы для этих пациентов могут быть эффективными, но это не значит, что их симптомы «не являются реальными».

Существуют также веские доказательства того, что на все типы симптомов могут влиять предсказания и убеждения, как это неоднократно было продемонстрировано мощными эффектами плацебо и ноцебо.

Если людям предложат что-то положительное (например, пустая капсула, которая, по их мнению, содержит лекарства) или отрицательное (пустая капсула, которая по мнению людей, содержит токсин), это может побороть неприятные симптомы (плацебо) или, соответственно, ухудшить состояние человека (ноцебо).

Все это - биологические эффекты, основанные на измеряемых физических и психологических изменениях, и могут возникать у всех. Вот почему стандартная оценка лечения любого расстройства - включая посткоронавирусный синдром, требует поиска различных механизмов.

Те, кто отвергает представление о том, что психологические подходы могут помочь лучше понять и лечить неблагоприятные физические симптомы, вероятно, нечаянно попадают в ловушку дифференциации и стигматизации психических заболеваний. Нужно привлекать все возможные инструменты для лечения длительного ковида, резюмирует издание.

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