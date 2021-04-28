Лужники, так Лужники Аркадий Бабченко, site.ua

28.04.2021, 15:09

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Именно это и называется «нация».

Мне совершенно все равно, будет встречаться Зеленский с Путиным, или не будет. Даже нет, не так. Не все рано. Я — поддерживаю эту встречу. Если человек не понял с первого раза, если не насмотрелся еще в глаза — пусть поедет посмотрит второй. Повторение — мать учения. Я всегда за образование. Во главе Украины должен быть человек, который живет в реальности. Если для того, чтобы попасть в реальность, ему нужно поехать и угребаться головой о стенку второй раз — в добрый путь. Это вообще лучший способ получения образования. Если человек два года все пытается натянуть розовые очки обратно — надо дать ему возможность потерять очки от удара и вернуться в наш мир. Посмотри, как прекрасна война без наркотиков. Вот именно это и есть жизнь, Владимир Александрович.

Во-вторых, я не верю ни в какие тайные сговоры, тайную капитуляцию и сдачу Украины.

Два года назад об этом еще можно было говорить.

Сейчас — все. Эти времена прошли.

И не то, чтобы я верил в Зеленского. Как в украинофила и патриота. Хотя прогресс на пути в сторону «Армии, мовы, веры» за два года — налицо. Что есть, то есть. Этого не отнять. Хотя, боюсь, это пик и его патриотизма, и его способностей — как управленческих, так и аналитических — и дальше будет спад и улиточка опять заснет в своем домике, откуда будет присылать видосики, но дорога от малоросса, что был два года назад, до человека, ведущего переговоры с Генсеком НАТО, проделана все же неплохая.

Но дело не в этом.

Даже если я и не верю в Зеленского…

Я верю в Украину.

Именно Украина, именно ее патриоты, которые и составляют сейчас ядро страны, два года пинками гнали эту власть по этой дороге в Генсеку, стояли с палатками, выходили на Банковую, рисовали ей красные линии — и, удивительное дело, власть это поняла. Увидела эти линии. И приняла к сведению. Урок не ушел в песок. корм достиг коня.

И именно Украина не даст больше своему Главнокомандующему ни предать ее, ни подписать тайные сговоры, ни играться ее интересами. И подросток в кресле Президента это понимает.

И ОН БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЭТИМ.

Он вынужден будет считаться с этим.

Он понимает, что даже если он подпишет договор о поставке воды в Крым — Северокрымский канал будет просто перекопан, и все.

И он не подпишет.

Именно поэтому.

Никакой капитуляции не будет.

У Зеленского просто нет больше этого люфта.

Именно это и называется «нация».

А она — родилась.

Как нет этого люфта и во внешней политике. Где ситуация изменилась вообще уже кардинально. Только на прошлой неделе — Словакия, Литва, Латвия, Эстония в знак солидарности высылают российских дипломатов. Болгары открыли, что у них тоже склады взрывались. В Чехии облавы на чешских «добровольцев Донбасса», воевавших на стороне ЛДНР. Финляндия заявляет, что не исключает вступления в НАТО. Экс-президент Эстонии заявляет, что следует ввести временный запрет россиянам на посещение Евросоюза — всем без исключения. Польша созывает Вышеградскую четверку. Бразилия отказывается от «Спутника». Сенат Чехии готов выдвинуть Земану обвинение в государственной измене. Британия посылает корабли в Черное море.

Это только за одну неделю.

После такого, после того, что сделано за последние пару месяцев, после тех усилий, которые приложены, после таких тектонических сдвигов, которые произошли во всем мире по восприятию России — Запад просто не позволит Президенту Украины сотворить никакой малоросской херни.

Здесь уже совсем точка.

Мне также без разницы, где они будут встречаться. Вот тут правда без разницы. В Москве? Ну, черт с тобой, ВВХ. Лужники, так Лужники.

Во-первых, давайте не будем забывать силу вислюка апокалипсиса. Первый визит в Париж — сожжен Нотр-Дамм. Последний — вымерзли к чертям виноградники. Так что пусть едет. С богом!

А если серьезно — то просто плевать. Путин хочет для расчесывания своего эго поиграть в эти бирюльки? Ну, ок. Черт с тобой. Какие выгоды он попытается выжать из этого на внутреннем рынке и как розовыми слюнями счастья будет заливаться Скабеева — вот уже совершенно фиолетово.

А на внешнеполитической арене это никаких преференций, как мы выяснили, ему не несет. Все, ситуация изменилась кардинально. С ним теперь разговаривают, как с убийцей в туберкулезном бараке. Облачившись в ОЗК и противогаз в палату заходят с одним только вопросом: «Скажи, где ты зарыл тело, и пиши явку с повинной, придурок — и тогда мы оставим тебя доживать здесь, на больничке, а не потащим в Нюрнберг».

Собственно говоря, был бы Зеленский опытным политиком — он эту ситуацию повернул бы именно так и еще пользу из нее получил. Вот Байден точно получит.

Но, в любом случае, пусть хоть в Москве.

Это работа такая. Время от времени заходить к нему в палату, и спрашивать — ну, что, не надумал еще?

Он, может, и никогда не надумает, и будет ножом в ответ тыкать — но надевать ОЗК и идти спрашивать необходимо.

И, может быть, в этот раз Владимиру Александровичу удастся крымских татар вытащить. Ничего больше, кроме обменов и отвода войск у него не получается — но отводов больше не будет, так пусть хоть попробует заложников у террориста спасти.

В остальном это нужно воспринимать именно так — переговоры с террористом об освобождении заложников и обезвреживании бомбы.

А если тебе, чтобы почувствовать себя наикрутейшим и наиглавнейшим, нужно встретиться в твоем месте на твоих условиях — да черт с тобой. И встречусь, и вертолет пообещаю.

Вот только хрен он его получит. Даже обещанный.

Потому что я верю в Украину.

Верьте и вы.

Аркадий Бабченко, site.ua

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