Бывший зять, внук и протеже Евгений Бай, The Insider

28.04.2021, 15:25

2,146

Кто будет управлять Кубой после ухода Рауля Кастро?

Анонсированный еще пять лет назад уход Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы состоялся. На его место заступил протеже бывшего лидера, 60-летний Мигель Диас-Канель, которого уже хорошо знает мир: с 2018 года он является председателем Госсовета Кубы, то есть де-факто президентом страны. Параллельно в политбюро компартии Кубы вошел бывший зять Рауля Луис Альберто Родригес Лопес-Кальехас, глава военного консорциума, который контролирует до 80% всей кубинской экономики.

Рауль не мог не выполнить своего обещания уйти по вполне понятной причине. В июне ему исполнится 90 лет, и он, конечно, не хотел умереть, оставаясь на посту. Как ожидается, Кастро-младший уйдет на покой и уединится в роскошной усадьбе на своей исторической родине — в провинции Орьенте, в местечке Сьерра Кристаль, что в ста километрах от Сантьяго-де-Куба и неподалеку от места в горах, где во второй половине 50-х проходил Второй фронт повстанцев.

Усадьба строится под руководством Алехандро Кастро Эспина, сына Рауля и полковника вооруженных сил Кубы. Еще несколько лет о нем говорили как о возможном преемнике отца, но этого не случилось, хотя причин, по которым он впал в немилость, никто не знает — жизнь клана Кастро-младшего всегда была за семью печатями. Как бы то ни было, в списке членов Центрального комитета после проведенного в Гаване VIII съезда Компартии нет ни одного человека с фамилией Кастро — ни Алехандро, ни его сестра Мариэлла в него не попали.

Зато ввысь взмыл другой член клана — бывший зять Рауля Кастро Луис Альберто Родригес Лопес-Кальехас. Он был избран в Политбюро, и, как считает колумнист единственной независимой кубинской газеты «14 с половиной» Рейнальдо Эскобар, именно это, а вовсе не уход Рауля, самый значимый итог партийного форума.

Самый влиятельный и самый опасный

В течение многих лет бывший зять Рауля Кастро держался в тени, он никогда не давал никому интервью и старался не фотографироваться. Его лицо многие впервые увидели в 2019 году, когда он сопровождал Мигеля Диаса-Канеля в поездках в Нью-Йорк, Мехико и Москву. А в сентябре 2020 года США включили Луиса Альберто в свой санкционный список, с ним было запрещено иметь бизнес американским компаниям и все его движимое и недвижимое имущество на территории США было заморожено.

Луис Альберто был женат на дочери Рауля Деборе, но в 2012 году она подала на развод. Гаванское сарафанное радио на эту тему сообщает, что ее муж часто распускал руки и изменял ей. Проверить это невозможно, но достоянием гласности стал конфликт между зятем и сыном Кастро, который пытался защитить сестру. И в этом конфликте Рауль Кастро принял сторону зятя.

Луиса Альберто Родригеса в США называют «царем Gaesa». Gaesa – Grupo de Administracion Empresarial – Группа управления бизнесом является мощнейшим военным консорциумом, который контролирует до 80% всей кубинской экономики. В его ведении все зарубежные инвестиции в страну, строительные компании, гражданская авиация, таможня, портовая инфраструктура, система денежных переводом из-за рубежа (эти переводы, преимущественно от кубинских родственников из Майами, сейчас являются главным источником валюты на острове) и, конечно же, отели. В конце 2019 года у Gaesa было 83 отеля на Кубе, насчитывающих 29 тысяч номеров, большинство из них были построены 14 международными компаниями, с которыми власти страны подписали соглашения.

«Работать с военными труднее , чем с гражданскими», — признается газете El Pais один испанский предприниматель. — Но именно военные командуют всем на Кубе». Луис Альберто Родригес лично решает, кому из иностранных предпринимателей дать лицензию на строительство отеля на кубинских кайос, кому разрешить построить гольф-клуб в Тринидаде, кого обеспечить подъемными кранами в Матансасе. И, как пишет El Pais, «успех в бизнесе на Кубе полностью зависит от лояльности и щедрости инвестора».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, объявляя о санкциях против Gaesa, заявил, что этот консорциум «использует свои доходы для угнетения кубинского народа и финансирования колониального владения Венесуэлой». Сегодня Джо Байден говорит, что не намерен менять курс в отношении Кубы, и по пути Барака Обамы не пойдет. Предшественника Трампа и Байдена в США жестко критиковали за то, что он решил увековечить свое внешнеполитическое наследие, нормализовав отношения с Кубой, но ничего не получил в ответ. После его визита преследования на острове инакомыслящих лишь усилились, а репрессивные методы стали еще более жесткими и изощренными. Формальная передача власти Мигелю Диасу-Канелю эту картину не изменила.

Во время оттепели Обамы руководители Gaesa совершенно очевидно рассчитывали, что американский бизнес устремится в их объятия. Общая оптимистическая атмосфера на острове, казалось бы, способствовала всестороннему сближению: кубинские водители на допотопных автомобилях еще американского производства вывешивали звездно-полосатые флаги, модель Наоми Кэмпбелл фотографировалась на улицах Гаваны со взрослыми сыновьями Фиделя Кастро, легендарная группа Rolling Stones устроила концерт в кубинской столице, на который собралось более миллиона человек. Казалось бы, еще немного, и США отменят введенное еще в шестидесятые годы прошлого столетия торгово-экономическое эмбарго против Кубы. Но ничего этого и в помине не осталось.

Что такое Gaesa

Зато руководители Gaesa могут чувствовать себя вполне комфортно благодаря сети компаний-призраков, которая протянулась от Лихтенштейна до Гонконга. Газета Miami Herald и ее испаноязычная версия El Nuevo Herald провели детальное расследование того, как действует эта структура, предназначенная нейтрализовать последствия эмбарго. Издания установили, что центром операций уже в течение 37 лет является Лихтенштейн. Там действует фирма под названием Acemex, которая позволяла братьям Кастро, а теперь их преемникам проводить операции по займу крупных сумм денег, покупать и использовать в обход американских санкций десятки судов, которые доставляют на остров химические продукты, горючее и строительные материалы, что используются для экспорта никеля и развития туристического сектора.

Acemex тщательно скрывает свои связи с Кубой. Но именно действия этой компании позволили военным расширить контроль над морским транспортом страны и общей мировой логистикой Кубы. И кто же стал главным бенефициаром этого? Уже известный нам Луис Альберто Родригес и его родной брат Гильермо Фаустино Родригес Лопес-Кальехас, являющийся боссом Acemex.

И если первый сейчас оказался под санкциям, то на второго они не распространились. По непонятной причине Офис по контролю над иностранными активами Министерства финансов США до сих пор никак не отреагировал на действия Acemex.

Супервнук по прозвищу «Краб»

Многочисленные обозреватели единодушно отмечают в своих прогнозах, что Рауль Кастро сошел с исторической сцены, но кастризм, подразумевающий жесткий политический и экономический контроль властей вкупе с идеологическими установками на строительство социализма в стране сохраняется.

Власть по-прежнему в руках клана Кастро, хотя ее и олицетворяют другие люди. «Перед своим уходом Рауль сделал так, чтобы все было упаковано, — говорит Себастьян Аркос, директор Института исследований Кубы Университета Флориды. — Лопес-Кальехас — полностью его доверенное лицо». Однако не только сам Луис Альберто. В браке с дочерью Рауля Кастро Деборой у них родились двое детей — дочь Вильма, названная в честь бабушки, супруги Рауля, умершей в 2007 году, и сын Рауль Гильермо Родригес Кастро. Ребенок родился шестипалым, из-за чего получил прозвище Cangrejo — Рак.

Рауль Гарсия с самого начала стал любимчиком деда, а когда он вырос Рауль Кастро сделал его своим телохранителем. И тогда тот получил еще одно прозвище — Супервнук. О нем известно, что в свободное от работы время он подрабатывает, охраняя тела так называемых «новых кубинских богатых» и иностранных гостей. Как пишет издание Café Fuerte, среди подопечных была, в частности, Бейонсе, которая от общения с импозантным Раулем Гильермо Родригесом была в восторге. Кубинцы говорят, что Супервнук курирует целую сеть телохранителей, услуги которых стали на острове очень модными.

Одновременно у него есть интерес и к ресторанному бизнесу. В элитном гаванском баре Mio y Tuyo ему принадлежит 25% акций и там он приказал открыть дополнительный тайный вход. В нем новые богачи могут легко потратить до тысячи долларов за ночь, в то время как среднемесячная зарплата простого кубинца не превышает $20.

Преемник не подведет

А что же официальный преемник? С назначением 60-летнего Мигеля Диаса-Канеля на высший партийный пост наряду с постом государственным кубинцы не ожидают радикальных перемен в стране. Ставленник Рауля Кастро многократно клялся в своей приверженности делу братьев. «Диас-Канель - продукт системы с ее тоталитарным популизмом, аллергией к критике и преследованием независимого мышления, - говорит Тед Хенкен, эксперт по Кубе из нью-йоркского Baruch College. – Все это будет умирать очень долго, будь у власти Диас-Канель или кто-то другой».

Три года назад кубинцы с энтузиазмом встретили избрание Диаса-Канеля президентом, ведь он был новым лицом в ряду старожилов, но позднее большинство граждан страны разочаровались. «Я думаю, что многие почувствовали бы большое облегчение, если бы это был кто-то другой, - говорит, не скрывая своей фамилии, электрик Камило Кондис, один из новых кубинских частников. — Для нас он стал неудачным президентом. После того, как Рауль его поставил на этот пост, у нас начались сплошные несчастья. Торнадо. Ураганы. Трамп».

И, тем не менее, сама жизнь заставит нового лидера начать реформы, а пространство для этого после ухода «исторического поколения» у него расширились. Чтобы избежать народного гнева, ему нужно каким-то образом срочно начать улучшать условия жизни поданных. Сейчас Куба переживает экономический кризис, сходный с тем, который она прошла в начале 90-х после резкого прекращения помощи от СССР, а потом России.

В 2020 году экономический спад на Кубе составил 11%. Из-за пандемии остров остался без туристов. Помощь в виде нефти со стороны Венесуэлы, которая также переживает глубочайший кризис, сократилась вдвое. К этом добавились санкции Дональда Трампа. Особенно болезненным стало ограничение отправок денежных переводов от родственников в Майами. Как и тридцать лет назад, кубинцы стали выстраиваться в длинные очереди, чтобы купить хоть какую-то еду, мыло или стиральный порошок.

Определенные реформы Диас-Канель уже начал. Так, с 1 января 2021 года в стране началась реформа архаичной денежной системы, которая некогда установила двойной денежный курс. В течение полугода будет выведено из обращения так называемое конвертируемое песо - официальной название национальной валюты, существовавшей на острове с 1994 года и предназначенной для замены доллара.

Рассчитывать на помощь России в преодолении экономических трудностей Кубе не приходится. Крупных кредитов, которые не вернут, Москва давать не готова. Остается только статус стратегического союзника, чтобы в случае необходимости «пощипать» американцев. Или построить пару отелей на побережье по договоренности с Gaesa, когда ситуация позволит.

Евгений Бай, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».