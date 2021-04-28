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Вакцина Pfizer оказалась эффективной против индийского варианта коронавируса

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  • 28.04.2021, 15:31
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Вакцина Pfizer оказалась эффективной против индийского варианта коронавируса

Глава компании BioNTech выступил с заявлением.

По предварительным оценкам немецкой фармацевтической компании BioNTech, вакцина BioNTech/Pfizer эффективно от нового варианта коронавируса, выявленного в Индии, сообщает dw.com.

Об этом сообщил журналистам глава компании Угур Шахин, отметив, что соответствующая проверка еще не завершена.

Несмотря на это, Шахин заявил, что он уверен в эффективности препарата против индийского варианта.

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