Биологи получили редкие кадры гигантских глубоководных кальмаров 28.04.2021, 15:42

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Ученые применили новаторскую технологию съемки глубоководных видов.

Крупных головоногих моллюсков можно назвать самыми знаковыми и узнаваемыми морскими беспозвоночными. Появляясь во многих произведениях литературы и кинематографа — будь то греческая мифология или современные блокбастеры, — эти виды на протяжении тысячелетий захватывали воображение людей: чего только стоит легенда о Кракене. Однако наши знания о реальных глубоководных головоногих остаются ограниченными, пишет сайт naked-science.ru.

Гигантский кальмар архитеутис в длину может достигать 14 метров, и хотя большая часть его тела — длинные извилистые щупальца, обнаружить этих животных сложно, ведь они обитают на глубине более 400 метров, куда проникает крайне мало солнечного света. Чтобы приспособиться к условиям почти постоянной темноты, кальмары развили самые большие глаза в животном мире. Поскольку запечатлеть глубоководных моллюсков в дикой природе — сложная задача, в основном человек встречает лишь их трупы, выброшенные на берег.

Изображения Pholidoteuthis adami, сделанные в проливе Эксума на Багамах. Внизу в центре обоих фото — ящик с приманкой / © PNAS

Ученым было необходимо разработать надежные способы изучить неуловимые виды в их естественной среде обитания. И это удалось команде биологов из Институт мыса Эльютера на Багамах, Университета Дьюка в Северной Каролине и Университета Южной Флориды (США), исследование которых опубликовано в журнале PNAS.

«Обычные методы исследования морских глубин, включая использование сетей, пилотируемых подводных и дистанционно управляемых аппаратов, в первую очередь подходят для изучения тихоходных или неподвижных организмов, а ловушки с наживкой, как правило, привлекают падальщиков, но не хищников. Для решения этих проблем мы применили ненавязчивые платформы для глубоководных камер слабого освещения Medusa, оснащенные красными осветителями и приманками, которые имитируют биолюминесценцию. Мы развернули несколько таких устройств в Большом Карибском бассейне, где и произошли встречи с крупными глубоководными кальмарами, включая гигантского кальмара Architeuthis dux, Pholidoteuthis adami, и двумя большими кальмарами — предположительно, Promachoteuthis. Эти виды обитали на глубине от 557 до 950 метров. По нашим оценкам, длина мантии Promachoteuthis составляла порядка метра, Pholidoteuthis — 0,5 метра, а Archtiteuthis — 1,7 метра», — рассказали ученые.

Несмотря на то что яркий белый свет, вероятно, отпугивает головоногих, кальмары часто охотятся на глубоководную добычу, которая излучает собственный свет, называемый биолюминесценцией. Поэтому биологи создали приманку под названием E-Jelly, которая имитировала биолюминесцентное изображение глубоководной медузы (Atolla sp.). Неоново-синий дисплей E-Jelly в виде булавочного колеса указывал на присутствие поблизости еды и побуждал кальмара подплывать все ближе, пока его снимала камера.

Изображение неопознанного кальмара, возможно, Promachoteuthis sloani, сделанное во время одной из встреч в северной части Мексиканского залива / © PNAS

Эффективность этой новаторской технологии для съемки крупных глубоководных кальмаров поможет получить еще больше материалов для изучения загадочных видов. Помимо этого, исследование предоставит новое научное понимание поведения, распространения и угроз, с которыми могут столкнуться эти животные.

Последовательные кадры видео с гигантским кальмаром, приближающимся к E-Jelly / © PNAS

«Каждая встреча с кальмарами дает новую информацию о ареале и распространении этих видов. Только три особи P. sloani нам удалось идентифицировать, и каждую из них обнаружили в районе Северо-Атлантического хребта. Если два вида, которых мы наблюдали, действительно были одним и тем же видом, это расширяет ареал P. sloani на 10 ° южной и западной широты до северной части Мексиканского залива», — добавили биологи.

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