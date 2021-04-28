Биологи получили редкие кадры гигантских глубоководных кальмаров
- 28.04.2021, 15:42
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Ученые применили новаторскую технологию съемки глубоководных видов.
Крупных головоногих моллюсков можно назвать самыми знаковыми и узнаваемыми морскими беспозвоночными. Появляясь во многих произведениях литературы и кинематографа — будь то греческая мифология или современные блокбастеры, — эти виды на протяжении тысячелетий захватывали воображение людей: чего только стоит легенда о Кракене. Однако наши знания о реальных глубоководных головоногих остаются ограниченными, пишет сайт naked-science.ru.
Гигантский кальмар архитеутис в длину может достигать 14 метров, и хотя большая часть его тела — длинные извилистые щупальца, обнаружить этих животных сложно, ведь они обитают на глубине более 400 метров, куда проникает крайне мало солнечного света. Чтобы приспособиться к условиям почти постоянной темноты, кальмары развили самые большие глаза в животном мире. Поскольку запечатлеть глубоководных моллюсков в дикой природе — сложная задача, в основном человек встречает лишь их трупы, выброшенные на берег.
Ученым было необходимо разработать надежные способы изучить неуловимые виды в их естественной среде обитания. И это удалось команде биологов из Институт мыса Эльютера на Багамах, Университета Дьюка в Северной Каролине и Университета Южной Флориды (США), исследование которых опубликовано в журнале PNAS.
«Обычные методы исследования морских глубин, включая использование сетей, пилотируемых подводных и дистанционно управляемых аппаратов, в первую очередь подходят для изучения тихоходных или неподвижных организмов, а ловушки с наживкой, как правило, привлекают падальщиков, но не хищников. Для решения этих проблем мы применили ненавязчивые платформы для глубоководных камер слабого освещения Medusa, оснащенные красными осветителями и приманками, которые имитируют биолюминесценцию. Мы развернули несколько таких устройств в Большом Карибском бассейне, где и произошли встречи с крупными глубоководными кальмарами, включая гигантского кальмара Architeuthis dux, Pholidoteuthis adami, и двумя большими кальмарами — предположительно, Promachoteuthis. Эти виды обитали на глубине от 557 до 950 метров. По нашим оценкам, длина мантии Promachoteuthis составляла порядка метра, Pholidoteuthis — 0,5 метра, а Archtiteuthis — 1,7 метра», — рассказали ученые.
Несмотря на то что яркий белый свет, вероятно, отпугивает головоногих, кальмары часто охотятся на глубоководную добычу, которая излучает собственный свет, называемый биолюминесценцией. Поэтому биологи создали приманку под названием E-Jelly, которая имитировала биолюминесцентное изображение глубоководной медузы (Atolla sp.). Неоново-синий дисплей E-Jelly в виде булавочного колеса указывал на присутствие поблизости еды и побуждал кальмара подплывать все ближе, пока его снимала камера.
Эффективность этой новаторской технологии для съемки крупных глубоководных кальмаров поможет получить еще больше материалов для изучения загадочных видов. Помимо этого, исследование предоставит новое научное понимание поведения, распространения и угроз, с которыми могут столкнуться эти животные.
«Каждая встреча с кальмарами дает новую информацию о ареале и распространении этих видов. Только три особи P. sloani нам удалось идентифицировать, и каждую из них обнаружили в районе Северо-Атлантического хребта. Если два вида, которых мы наблюдали, действительно были одним и тем же видом, это расширяет ареал P. sloani на 10 ° южной и западной широты до северной части Мексиканского залива», — добавили биологи.