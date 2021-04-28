Александра Герасименя призвала белорусов не кормить ОМОН

Александра Герасименя призвала белорусов не кормить ОМОН1
- 28.04.2021, 15:49
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Мы никогда не были такими едиными, как сегодня.
Трехкратная олимпийская призерка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя дала интервью польскому изданию «Gazeta Wyborcza».
Вот главные тезисы ее заявлений:
— Сегодня я знаю, что, если бы не высказала своего мнения, подавила все эмоции внутри, я бы попала в психиатрическую больницу. Я вижу, как тяжело тем, кто еще не осмелился высказаться. Их не репрессируют, в кошельках все правильно, но стрессы и внутренняя борьба усложняют им жизнь. То, что произошло, забыть невозможно.
— Для Лукашенко всегда были важны медали, потому что он видит в них свой успех, свою победу. Создается впечатление, что он их выигрывал, а не спортсмены. Поэтому он помогал тем, кто употреблял допинг. Думаю, сегодня многие молчат из опасения, что такие вещи могут вылиться наружу.
— Мы никогда не были такими едиными, как сегодня. В настоящее время мы получаем поддержку из более чем 50 стран от проживающих там белорусов, которые также проводят кампании, чтобы привлечь внимание к ситуации на своей родине.
— Мы призываем белорусов присоединяться к кампании #СборнаяЗОЖ, отказаться от алкоголя и сигарет и позаботиться о своем физическом состоянии: начать больше двигаться, заниматься спортом, участвовать в организованных нами тренировках и спортивных мероприятиях. Покупка алкоголя и сигарет, безусловно, означает финансирование режима. Мы не хотим, чтобы белорусы кормили ОМОН и власть в ущерб своему здоровью.
— Мы очень хотим, чтобы 1 мая люди приняли участие в Едином дне свободного спорта, позаботились о своем здоровье и присоединились к нам. Нашему обществу, уставшему от репрессий и постоянных стрессов, очень важно улучшать настроение.