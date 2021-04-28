Александра Герасименя призвала белорусов не кормить ОМОН 1 28.04.2021, 15:49

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Александра Герасименя

Мы никогда не были такими едиными, как сегодня.

Трехкратная олимпийская призерка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя дала интервью польскому изданию «Gazeta Wyborcza».

Вот главные тезисы ее заявлений:

— Сегодня я знаю, что, если бы не высказала своего мнения, подавила все эмоции внутри, я бы попала в психиатрическую больницу. Я вижу, как тяжело тем, кто еще не осмелился высказаться. Их не репрессируют, в кошельках все правильно, но стрессы и внутренняя борьба усложняют им жизнь. То, что произошло, забыть невозможно.

— Для Лукашенко всегда были важны медали, потому что он видит в них свой успех, свою победу. Создается впечатление, что он их выигрывал, а не спортсмены. Поэтому он помогал тем, кто употреблял допинг. Думаю, сегодня многие молчат из опасения, что такие вещи могут вылиться наружу.

— Мы никогда не были такими едиными, как сегодня. В настоящее время мы получаем поддержку из более чем 50 стран от проживающих там белорусов, которые также проводят кампании, чтобы привлечь внимание к ситуации на своей родине.

— Мы призываем белорусов присоединяться к кампании #СборнаяЗОЖ, отказаться от алкоголя и сигарет и позаботиться о своем физическом состоянии: начать больше двигаться, заниматься спортом, участвовать в организованных нами тренировках и спортивных мероприятиях. Покупка алкоголя и сигарет, безусловно, означает финансирование режима. Мы не хотим, чтобы белорусы кормили ОМОН и власть в ущерб своему здоровью.

— Мы очень хотим, чтобы 1 мая люди приняли участие в Едином дне свободного спорта, позаботились о своем здоровье и присоединились к нам. Нашему обществу, уставшему от репрессий и постоянных стрессов, очень важно улучшать настроение.

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