Фиаско Лукашенко 28.04.2021, 16:09

Виталий Портников

Такое уже было во времена СССР.

Фракция партии «Слуга народа» в украинском парламенте пока не определилась, оставлять ли в своем составе депутата Евгения Шевченко, посетившего Минск для встречи с белорусским правителем Александром Лукашенко. Сам Шевченко, который не скрывал своего восхищения «последним (или предпоследним, тут уж как посмотреть) диктатором Европы» и заявил Лукашенко, что его хотела бы видеть президентом треть украинцев, просит исключить его из пропрезидентской фракции, пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Но, с политической точки зрения дело, конечно же, не в судьбе Евгения Шевченко, а в тех тектонических сдвигах, которые произошли в судьбе самого Александра Лукашенко после недавних массовых протестов против фальсификации выборов президента Беларуси.

Еще недавно могло показаться, что Лукашенко прорвал международную изоляцию и может рассчитывать на контакты с лидерами стран Запада. В Минск для участия в саммите «нормандского формата» приезжали канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Для общения уже с самим Лукашенко в белорусской столице побывали высокопоставленные европейские и американские дипломаты. Но все это закончилось после того, как белорусскому правителю не удалось доказать легитимность выборов главы государства.

Не удалось доказать ни белорусскому народу, ни международному сообществу. И после этого практически единственной столицей, которую может посещать Лукашенко, осталась Москва. А для доказательства «международной поддержки» ему приходится встречаться с рядовым депутатом Верховной Рады Украины — ему, политику, который до этого общался со всеми украинскими президентами.

Подход времен СССР

И это подход, который все мы хорошо помним по Советскому Союзу и другим странам «развитого социализма». Когда советским руководителям не удавалось заручиться поддержкой тех или иных своих агрессивных действий, на выручку всегда приходили деятели международного коммунистического движения. Неизменно уверяли, что политика Советского Союза и лично «дорогой Никита Сергеевич» или «дорогой Леонид Ильич» пользуются поддержкой мирового рабочего класса. И от вторжения советских войск в Венгрию или в Чехословакию все просто в восторге.

Советских пропагандистов совершенно не беспокило, что большая часть таких визитеров не пользуется никаким авторитетом в своих странах, которые никто там не знает, никто за них не голосует. Более того — международный отдел ЦК КПСС регулярно выделял деньги советских налогоплательщиков на содержание партийных аппаратов, газет, просто на личные нужды «друзей Советского Союза». И точно таким образом поступали другие вожди социалистических стран. В Китае были «свои» коммунистические партии, в Албании — «свои».

Сотни людей на Западе кормились за счет того, что создавали у жителей социалистических стран иллюзию «массовой поддержки», которой на самом деле никогда не было. Но за этой иллюзией скрывались банальные политические подделки и фактическая изоляция стран социалистического лагеря. И тем больше был восторг пропаганды, когда очередной вождь встречался с настоящим политиком — не с секретарем ЦК какой раздутой коммунистической партии, а с президентом США или с канцлером ФРГ. Именно такие встречи и вошли в мировую историю, а вовсе не речи коммунистических функционеров на партийных съездах.

Именно поэтому и радушие, с которым Лукашенко принимал украинского депутата Евгения Шевченко — очевидное доказательство политического поражения белорусского правителя.

Ему просто, похоже, не с кем больше встречаться.

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