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В Telegram появится функция групповых видеозвонков

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  • 28.04.2021, 16:18
В Telegram появится функция групповых видеозвонков

Павел Дуров показал, как это будет работать.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в мае выход функции групповых видеозвонков. Об он сообщил в Telegram 28 апреля.

«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», – написал Дуров

Во время групповых видеозвонков пользователи Telegram смогут включить функции совместного использования экрана, шифрования, шумоподавления, а также поддержки настольных компьютеров и планшетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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