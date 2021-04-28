В Telegram появится функция групповых видеозвонков 1 28.04.2021, 16:18

Павел Дуров показал, как это будет работать.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в мае выход функции групповых видеозвонков. Об он сообщил в Telegram 28 апреля.

«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», – написал Дуров

Во время групповых видеозвонков пользователи Telegram смогут включить функции совместного использования экрана, шифрования, шумоподавления, а также поддержки настольных компьютеров и планшетов.

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