В Telegram появится функция групповых видеозвонков

В Telegram появится функция групповых видеозвонков1
- 28.04.2021, 16:18
Павел Дуров показал, как это будет работать.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в мае выход функции групповых видеозвонков. Об он сообщил в Telegram 28 апреля.
«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», – написал Дуров
Во время групповых видеозвонков пользователи Telegram смогут включить функции совместного использования экрана, шифрования, шумоподавления, а также поддержки настольных компьютеров и планшетов.