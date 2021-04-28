Активистов «Европейской Беларуси» будут судить 12 мая в Могилеве 5 28.04.2021, 16:39

1,212

Вместе с ними рассмотрят дела Павла Северинца и Ирины Счастной.

12 мая в Могилевском областном суде начнется рассмотрение дела активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Aндрея Войнича, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Вместе с ними также будут «судить» сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца и общественную активистку Ирину Счастную.

Отметим, что один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Оппозиционный политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста.

Блогер Дмитрий Козлов был незаконно задержан 10 июня. Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич незаконно находятся под арестом с 26 сентября. Максима Винярского задержали 26 января.

Все они находятся под арестом незаконно. Свободу полизаключенным!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.