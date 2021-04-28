Ученые обнаружили останки крупнейших крыс в Евразии 3 28.04.2021, 17:05

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Облачная крыса

Фото: Michal Sloviak/Shutterstock

Найденные виды относятся к роду тонкохвостых облачных крыс Phloeomys.

Как оказалось, грызуны жили на острове Лусон десятки тысяч лет, а затем внезапно исчезли. И вполне возможно, что именно люди подтолкнули их к вымиранию, сообщает «Вокруг Света».

Найденные виды относятся к роду тонкохвостых облачных крыс Phloeomys. По словам исследователей, представители более крупного вида были похожи на сурка с беличьим хвостом. Их вес мог достигать около 900 граммов. И возможно, именно необычно большой для крыс размер оказался одной из причин, способствующих их вымиранию. Древние жители архипелага могли счесть животных привлекательной добычей.

«Наши предыдущие исследования показали, что среди всех стран на Филиппинах самая большая концентрация уникальных видов млекопитающих, большинство из которых — мелкие животные, которые живут в тропических лесах, — сказал Ларри Хини (Larry Heaney) из Музея естественной истории им. Филда (США). — Эти недавно вымершие ископаемые виды показывают не только, что в недавнем прошлом биоразнообразие было еще больше, но и то, что два вымерших всего несколько тысяч лет назад вида были гигантами среди грызунов».

Зубы и фрагменты костей крыс были обнаружены в пещерах в известняковой формации Кальяо. Как показало исследование, крысы существовали в течение не менее чем 60 тысяч лет, успешно пережив серьезные климатические изменения. Однако исчезли около двух тысяч лет назад. По мнению исследователей, в этом важную роль сыграли люди. В этом же культурном слое были обнаружены остатки керамики, каменные орудия неолита, а также кости собак, свиней и обезьян, завезенных с Борнео.

Фото: Lauren Nassef/Field Museum

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