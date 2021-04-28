Поляки Канады протестуют против преследования польской диаспоры в Беларуси 28.04.2021, 17:11

Протест был направлен в белорусское посольство в Оттаве.

Председатель Союза Поляков в Канаде Тереза Шмарек рассказала сайту znadniemna.pl о протесте диаспоры против преследования поляков в Беларуси.

Союз поляков в Канаде передал свой протест в белорусское посольство в Канаде.

Отметим, что в тюрьмах по надуманным обвинениям находятся представители Союза поляков в Беларуси — его глава Анжелика Борис, журналист Анджей Почобут, Ирена Бернацкая и Мария Тишковская.

Страну вынуждены были покинуть журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник.

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