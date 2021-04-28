Турецкие банки отказались финансировать строительство нового канала 1 28.04.2021, 17:22

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Проект активно продвигался Эрдоганом.

В Турции ведущие банки отказываются выделять финансы на строительство канала в обход Босфора. Этот проект активно продвигается президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Reuters (перевод – korrespondent.net) со ссылкой на свои источники.

Речь идет о шести банках, среди которых Garanti Bank, Is Bank и Yapi Kredi.

Представители финансовых учреждений объясняют свой отказ тем, что проект несет экологические, политические и финансовые риски. Например, из-за строительства нового канала в Стамбуле могут начаться проблемы с питьевой водой.

Также банки ссылаются на поддерживаемый ООН документ о принципах ответственного банковского дела, которые призывают избегать причинения вреда людям и окружающей среде.

Канал планируется к 2023 году. Он будет шириной около 150 метров и глубиной 25 метров. Стоимость строительства в 2019 году оценивалась в 13 млрд долларов.

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