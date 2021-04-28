Что ждет белорусские регионы в будущем? 2 28.04.2021, 17:29

1,790

На местном уровне должен быть интерес и желание что-то делать, а не исполнять, что тебе скажут.

Директор фонда «Интеракция» Иван Щедренок обратил внимание на две проблемы в контексте развития белорусских регионов, сообщает ej.by.

«Есть две проблемы: недостаток финансовых ресурсов – средств, которые можно было бы привлекать на какие-то интересные и нужные проекты, – и человеческих ресурсов», – отметил эксперт в идейном подкасте от Центра новых идей, посвященном проблемам регионов.

Почему Минск развивается быстрее, чем регионы?

Эксперт заметил, что регионы дают Минску качественные человеческие ресурсы. В результате в регионах не хватает профессионалов. И в этом ничего удивительного – столица встроена в глобальные тренды, она абсорбирует лучшие умы и лучшие человеческие ресурсы, которые есть в стране.

«Что же касается финансов, Минск – самодостаточный город, он один из немногих в стране, у которого есть профицит своего бюджета», – сказал Щедренок.

Еще одной важной проблемой эксперт считает отсутствие в стране как такового настоящего местного самоуправления.

«Регионы не могут динамично развиваться, потому что сами не могут определять, как им развиваться. На местном уровне должен быть интерес и желание что-то делать, а не исполнять, что тебе скажут», – добавил он.

Что делать, чтобы люди не уезжали

Беларусь часто называют урбанизированной страной. Щедренок сослался на данные статистики, согласно которым 78% населения страны проживает в городах.

«Но какие у нас города? Чаще всего это населенные пункты, где проживает по 10-15 тыс. человек. Можем ли мы их назвать в глобальном смысле городами? Есть ли там потенциал, чтобы они могли развиваться? Экономисты говорят, что динамически развиваются города с большим количеством населения. Идеальный вариант – от 1,5 млн до 5 млн», – рассказал он.

Он считает, что в таких городах людям комфортно жить, потому что инфраструктура обеспечивает их основные потребности. Также там создаются условия для развития человеческого капитала.

«Для того, чтобы людям не хотелось уезжать из какого-то города, населенного пункта, там обязательно должен быть доступ к хорошему здравоохранению, доступ к спорту, культуре и т.д.», – считает он.

Нужно ли спасать деревню?

Иван Щедренок отметил, что не раз от многих слышал, что нужно спасать деревни.

«Но вопрос в том, что нам приносит больше денег: сельское хозяйство или, к примеру, ИТ-отрасль? 20-летний опыт показал, что сколько бы денег мы не вкладывали в деревню и сельское хозяйство, это чаще всего бесперспективно. Посмотрите, сколько уже денег потрачено на сельское хозяйство. Стоит ли это делать и дальше?» – спросил он.

При этом развитие регионов – это вкладывание ресурсов в нужные точки роста. Однако сделать точки роста в каждом региональном центре невозможно, уверен эксперт.

Иван Щедренок обратил внимание на подход, который используется властями страны: не точечное развитие каких-то регионов, а равномерное распределение ресурсов по всей стране, чтобы действовали хотя бы минимальные социальные стандарты.

«Это все социально ориентированное государство, и его результат мы видим в данных статистики. Почти все города за исключением Минска и еще нескольких показывают не рост, а убывание населения. И это касается не только малых городов, но и областных центров. Нам давно надо понять, что самое ценное, что у нас есть – это жители», – сказал он.

Субрегиональные центры и их доступность

Поэтому эксперт предлагает развивать в первую очередь субрегиональные центры – города с населением от 50 до 100 тысяч, а также работать над их транспортной доступностью. Таких городов в каждой области будет несколько, и они будут притягивать человеческий капитал.

«Речь не идет о том, чтобы всех людей надо забрать из деревень и переселить в города, – пояснил Иван Щедренок. – Можно использовать европейский подход, когда развивается транспортная инфраструктура, и человек живет в сельской местности, но работает в городе. Он на поезде примерно за час добирается до своего рабочего места где-то в городе, где в принципе аккумулируется вся экономическая жизнь».

Откуда взять деньги на перемены и развитие?

«Деньги на развитие могут поступать из налогов, – предложил эксперт. – Также можно использовать такие популярные во всем мире инструменты, как дешевые инфраструктурные кредиты и государственно-частное партнерство».

«При этом нужно всегда понимать, для чего мы делаем тот или иной проект. Чтобы не было так, что в какую-то дорогу вложили миллионы долларов, а в результате она нам не понадобилась», – резюмировал директор фонда «Интеракция».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».