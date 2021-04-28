Европарламент предложил отключить РФ от системы SWIFT

Европарламент предложил отключить РФ от системы SWIFT16
- 28.04.2021, 17:35
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Такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций.
Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии в Украине». Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, пишет сайт iz.ru.
Ранее, 22 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT. По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
Замминистра иностранных дел России Александр Панкин в апреле заявил, что в стране задействуют другие возможности в случае ее отключения от SWIFT, но пока государство не отказывается от этой системы. По его словам, сейчас не обсуждается вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы международной системы платежей.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключено свыше 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.