Назарбаев отдал президенту свой пожизненный пост главы Ассамблеи народа Казахстана 8 28.04.2021, 17:45

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Нурсултан Назарбаев

Своим преемником он назначил Касым-Жомарту Токаева.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит со своего пожизненного поста главы Ассамблеи народа Казахстана, органа, который официально способствует разработке и реализации государственной национальной политики, передает Liter.kz.

«В соответствии с конституционным законом о первом президенте и законом об Ассамблее мне принадлежит пожизненное право возглавлять АНК, при этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Ассамблея должна стоять рядом с действующим президентом, как топор. С другой стороны, глава государства тоже опирается на Ассамблею. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавить АНК президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву», - сказал Назарбаев.

В марте 2019 года Назарбаев в обращении к нации заявил об отставке, после 30 лет правления этой среднеазиатской страной. Своим преемником он назначил спикера Сената Токаева, который тем же летом выиграл досрочные выборы президента с более 70 процентов голосов.

При этом сам Назарбаев остается во главе Совета безопасности и партии «Нур Отан» в составе Конституционного совета республики, а его мнение будет иметь приоритетное значение при принятии решений стратегического характера. То есть полномочия у него столь широки, что это позволяет не только сохранить в своих руках рычаги власти, но и обезопасить себя.

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