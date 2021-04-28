США решили отдать другим странам 60 миллион доз вакцины AstraZeneca 28.04.2021, 17:50

В прошлом месяце Вашингтон пообещал передать около 4 миллион доз прививки Мексике и Канаде.

США намерены выделить другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил 26 апреля в Тwitter главный советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энди Славитт, пишет сайт «Гордон».

«США выделят другим странам 60 млн доз AstraZeneca как только они станут доступны», – отметил он.

Советник Белого дома не уточнил сроки поставки вакцины и в какие страны собираются отправить препарат.

В прошлом месяце Вашингтон пообещал передать около 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде, сообщала радиостанция «Голос Америки». Власти США считают, что для вакцинации населения Соединенных Штатов достаточно трех вакцин от коронавируса, используемых в стране: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Вакцина AstraZeneca сейчас не используется, поскольку управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) еще не выдало разрешение на ее применение, отмечает Associated Press. Координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зинтс сказал, что около 10 млн доз вакцины AstraZeneca готовы к использованию, они должны пройти проверку в FDA в ближайшие недели. Еще около 50 млн доз находятся «на разных стадиях производства и могут быть готовы к отправке в мае и июне», отметил Зинтс.

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