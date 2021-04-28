Испания откроется для туристов 1 28.04.2021, 18:15

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Названа дата и требования.

Правительство Испании готовится к открытию страны для иностранных туристов с июня. Однако перед этим власти запустят пилотный проект по допуску туристов в страну, который начнет действовать уже в мае.

Об этом сообщает BBC.

"Испания будет готова в июне сказать всем путешественникам по всему миру, что вы можете посетить нас", - заявил министр туризма Испании Фернандо Вальдес.

При этом он подчеркнул, что любая схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от "цифрового зеленого сертификата" ЕС. Министр отметил, что "это не волшебная палочка".

Так, согласно "цифровому зеленому сертификату" в старны ЕС смогут приезжать все, кто был вакцинирован от коронавируса, имеет отрицательный тест или недавно переболел.

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