Европарламент предложит карать российских олигархов за коррупцию
- 28.04.2021, 18:39
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Речь идет о полной заморозке в EC активов российских миллиардеров, близких к властям, и членов их семей.
В проекте резолюции Европарламента, которую депутатам предложат принять в четверг, 29 апреля, среди мер воздействия на Россию есть пункт о каре для российских олигархов за коррупционные преступления. Текст документа опубликован на сайте организации.
Речь идет о полной заморозке в Евросоюзе активов российских миллиардеров, близких к властям, и членов их семей. Их визы предложено аннулировать.
Усилить давление на Россию предлагается в случае резкого обострения ситуации на востоке Украины. Среди других мер давления — отключение от системы международных платежей SWIFT, отказ от покупки российских нефти и газа, а также остановка строительства газопровода «Северный поток-2».