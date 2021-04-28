Как ВКЛ и Московское княжество бились за Смоленск 2 28.04.2021, 18:51

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Смоленск был важным стратегическим городом в противостоянии двух держав.

Смоленск находясь между Великим княжеством Литовским и Московским княжествам был стратегическим городом в противостоянии двух держав. В начале 15 века Московский князь Василий ІІІ нацелился отобрать у ВКЛ этот город, пишет сайт vklby.com.

Битва за Смоленск началась с осады в начале декабря 1512 года. Подошедшие московские войска шесть недель простояли под стенами города, так и не сумев его взять. Василию ІІІ пришлось снять осаду, так как осадных орудий не было и он узнал, что Великий князь Литовский Сигизмунд Старый собрал 30-ти тысячное войско. При этой осаде Смоленска московский войска потеряли 4-ре тысячи человек.

В середине июня 1513-го года под стены Смоленска пришло 80-ти тысячное войско. В этот раз город обстреливали из пушек, так же пробовали поджечь Смоленск при помощи посланных туда подожженных голубей. Но литовский гарнизон хорошо защищался и город продолжал стоять неприступным до осени. Московский князь потеряв при осаде 20-ть тысяч солдат, вновь вынужден был уйти ни с чем, так как Сигизмунд снова с войсками шёл к Смоленску для решающей битвы, которой Василий избегал, а наступившая осень с холодами оставляли всё меньше и меньше провианта для армии и корма для лошадей.

В третий раз московская армия осадила Смоленск через год 26 июня 1514-го года. Московиты перекрыли все дороги и начали беспрерывный обстрел города из 300-от орудий. На третий день обстрела, главный московский пушкарь, наёмник Стефан, метким выстрелом из огромной пищали попал в пушку, которая находилась в крепостной башне. Пушка оказалась заряженной и взорвалась нанеся большой урон башне, а все кто находились рядом с ней погибли.

Через несколько часов, по приказу всё того же пушкаря Стефана, был произведен мощный залп из нескольких десятков пушек ядрами окованных свинцом. Этот залп нанёс большие потери среди защитников, которые находились на городских стенах Смоленска. После третьего залпа в городе начался сильный пожар.

Защищавший город литовский гарнизон и уставшие, обессиленные от осады горожане, видя, что у них безвыходная ситуация, так как боеприпасы заканчивались, а подкрепления было ждать не откуда, решили сдать город. На их решение так же повлияли уговоры бежавшего в Москву литовского князя Михаила Глинского, который говорил, что если возьмут город штурмом то никого не пожалеют. А вот если защитники сдадутся, то городом впоследствии будет управлять он и оставит все старые литовские порядки, а Московский князь будет платить больше чем Сигизмунд.

Смоленск сдался 30 июня 1514 года, в этот день из городских ворот на мост вышел православный владыка Варсонофий и попросил перемирия у московского князя до следующего дня. Однако, Василий отказал ему и приказал стрелять из всех пушек. Варсонофий вернулся в город, собрал весь свой приход, и в месте с литовским наместником Сологубом, панами и простыми людьми, снова вышел на мост и объявил, что город сдаётся.

1 августа московский князь Василий ІІІ вместе с владыкой Варсонофием тожественно въехал в город. Всех жителей переписали, солдат и жителей которые хотели уйти князь отпустил, тем, кто желал уехать в Москву дал подъемные, а для тех кто решил остаться в Смоленске назначил нового наместника князя Василия Шуйского. Однако, это был не жест милости или доброй воли, просто Василий ІІІ хотел задобрить защитников других литовский городов, в надежде на дальнейший поход и на то, что они будут быстро сдаваться.

Обескровленный, обессиленный за три года город не выдержал ежегодных осад, которые несли большие потери. А не своевременная помощь и медленный сбор войск Сигизмундом, в итоге и привели к тому, что не хватило сил и времени в битве за Смоленск.

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