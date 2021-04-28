Режим Лукашенко передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по «интеграции» 13 28.04.2021, 19:10

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иллюстрационное Фото

Об этом сообщил лукашенковский премьер Головченко.

Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает tut.by.

— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.

Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами курируют премьер-министры и «продолжают конструктивную работу по этой тематике».

— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.

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