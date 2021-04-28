Белорусы Лондона провели акцию у головного офиса British American Tobacco 28.04.2021, 19:47

По ее лицензии получает львиную долю прибыли хозяин «Табакерок» Алексей Олексин.

В Лондоне белорусская диаспора провела акцию у головного офиса British American Tobacco.

По ее лицензии получает львиную долю прибыли Алексей Олексин. Также BAT является основным партнером табачной фабрики «Неман». Компания закрывает глаза на то, что режим наживается на контрабанде их продукции в Европу.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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