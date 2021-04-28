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Армия США показала поле боя через новые очки ночного видения

  • 28.04.2021, 20:16
  • 1,640
Армия США показала поле боя через новые очки ночного видения

Видеофакт.

Армия США опубликовала видео от первого лица, в котором показала, что будет видеть солдат, использующий новые очки ночного видения в сражениях в темноте. Ролик опубликован в Twitter боевой группы бригады Lancer.

Видео было снято во время учений на базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Судя по записи, новые бинокли позволяют солдату детализировать происходящее и очерчивать цели в полной темноте.

«Такого ночного видения вы еще не видели!» — говорится в подписи к ролику в официальном аккаунте боевой группы.

Солдаты, участвовавшие в учениях, тестировали новые улучшенные бинокли ночного видения ENVG-B, впервые представленные осенью 2019 года.

«ENVG-B просто невероятны для ситуационной осведомленности. Наличие дополненной реальности с Rapid Target Acquisition позволяет нам быстрее принимать решения, а это спасет множество жизней», — заявил лейтенант Филипп Дэвис (Phillip Davis). Он добавил, что никогда не думал, что увидит такие возможности в армии.

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