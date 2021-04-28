Российского посла вызвали в МИД Болгарии 1 28.04.2021, 20:35

2,646

фото: tass.ru

Ранее болгарская прокуратура заподозрила россиян в причастности к взрывам на складах с оружием.

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на ведомство.

В министерстве не уточнили причину приглашения, но пообещали предоставить информацию, после того как беседа состоится. Она назначена на четверг, 29 апреля.

Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву, они должны были быть поставлены в Грузию и в Украину.

В середине апреля о причастности российской стороны к взрывам на складе с боеприпасами заявили власти Чехии. Взрывы произошли в октябре 2014 года в деревне Врбетице, в результате погибли два человека. По данным чешских властей, там были уничтожены около 150 т боеприпасов. В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, также в стране объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, в октябре 2014-го Петров и Боширов приезжали в Чехию и посещали Злинский край, где находится Врбетице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».