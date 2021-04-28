Лавровый крюк 1 Андрей Пионтковский

28.04.2021, 21:09

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Андрей Пионтковский

Минские соглашения де-факто мертвы.

Иллюзия восстановления территориальной целостности Украины (без Крыма, разумеется) – тот крючок, на который после провала своего амбициозного проекта "Новороссии" Путин пытается подвесить украинское руководство. C поразительной откровенностью заявил об этом на днях наш матерый Риббентропище: "Мы не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений". Кремлевской ловушке можно противопоставить только последовательную позицию Украины в отношении ОРДЛО и Крыма: это временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная ответственность за то, что там происходит, – политическая, экономическая, гуманитарная – лежит на оккупационных властях агрессора.

Моральная и юридическая обязанность украинского государства – обустроить всех желающих покинуть оккупированные районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных в заложники украинских граждан.

Игра же в особые статусы, в территориальную целостность, в единое политическое пространство – это все игра на Путина. Никуда он с Востока Украины не уйдет. Никогда не уберет своих вооруженных до зубов "шахтеров и трактористов" и прочих моторыл, собранных на региональных российских автопомойках. Он намерен втолкнуть созданную им раковую опухоль Лугандонии в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю ее территорию и блокирования европейского вектора развития страны.

Стратегия Путина – задушить Украину не обязательно военными, а по возможности политическими средствами, игрой с ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность.

Наиболее откровенно и последовательно философию путинской агрессии озвучил военный преступник бывший потешный премьер ДНР генерал-майор философских войск ФСБ Бородай-Лугандонский:

"Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских.

Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи".

Умри, Бородай, лучше не скажешь! Программа построения Всемирного Русского Рейха им. В.В. Путина сформулирована с запредельной откровенностью. Только не приходило ли бородаям и путиным в голову, что в подобной системе геополитических координат они сами сепаратисты, коварно изменившие Великой империи Чингисхана и династии Юань? Oб этом уже основательно задумываются вежливые желтые люди в Пекине.

Война, навязанная Кремлем Украине, – не территориальный спор о Крыме или Донбассе и не этнический конфликт. Это мировоззренческое столкновение наследников Киевской Руси с наследниками Золотой Орды.

Первый антиукраинский поход Путина под флагом Новороссии провалился, и он немедленно оборотился в горячего сторонника "территориальной целостности" Украины.

Ссылаясь на свою интерпретацию минских соглашений, Кремль пытается диктовать Украине целые главы ее новой Конституции и определять внешнеполитические ориентиры украинского государства. Москва повторяет каждый день, что в минских протоколах говорится об особом статусе районов внутри Украины. Но там говорится и о прекращении огня и о выводе иностранных (российских) войск и наемников. Москва же категорически отказывается выполнять эти ключевые положения.

Минские соглашения де-факто мертвы. Всем стало ясно, что Путин добровольно не уйдет с Донбасса, а украинское руководство не разрушит собственное государство ради фальшивого "восстановления территориальной целостности".

Позиция Украины юридически безупречна. Украина не выходит односторонне из минских соглашений. Напротив, Украина фиксирует одностороннее невыполнение Кремлем вот уже в течение более 6 лет базовых первоочередных положений минских соглашений.

Все эти 6 лет неизменно настойчивое стремление РФ легализовать в украинском правовом поле свой военно-террористический плацдарм и тем самым присоединить всю Украину к ОРДЛО.

"Пока не согласитесь на наши политические условия, не видать вам прекращения огня" – вот истинная позиция кремлевских террористов. Новые "кластеры", предложенные Зеленскому в Париже, означают что Макрон и Меркель абсолютно не понимают или притворяются, что не понимают своего партнера Владимира.

"Кластеры Макрона" – это еще 6 лет кровавого шантажа Москвы. Владимир не изменится и, к сожалению, не исчезнет завтра утром. В этой ситуации единственный способ остановить кровопролитие, прекратить горячую стадию войны – это замораживание конфликта: Международные вооруженные миротворцы на линии соприкосновения по мандату ООН.

Отгородиться от ОРДЛО как от чумного барака и сосредоточиться на построении современного европейского украинского государства. Как при этом оккупанты будут еще несколько лет называть для себя Крым и ОРДЛО, не имеет никакого значения. Для всего мира это временно оккупированные территории Украины.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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