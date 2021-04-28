Ученые планируют создать аппарат, который удалится на рекордное расстояние от Земли 4 28.04.2021, 21:32

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фото: Naked Science

Аппарат Interstellar Probe отлетит на расстояние 1000 астрономических единиц от Солнца.

Американские и европейские ученые заявили о планах построить аппарат Interstellar Probe, который преодолеет расстояние, гораздо большее, чем зонды «Вояджер». Как сообщает Европейский союз наук о Земле, аппарат должен отлететь на расстояние 1000 астрономических единиц (расстояние от нашей планеты до Солнца) от звезды, передает zn.ua.

По словам исследователей, полученные Interstellar Probe данные помогут нам лучше понять устройство Солнечной системы, а также формирование гелиосферы. Кроме того, с его помощью они хотят узнать, как наша система выглядит со стороны.

На данный момент команда из 500 ученых и инженеров со всего мира изучает то, какими характеристиками должен обладать такой аппарат. С его помощью они хотят понять, как плазма Солнца взаимодействует с окружающим газом, чтобы создать гелиосферу, что находится за гелиосферой и как она выглядит. Миссия надеется получить «снимки» гелиосферы.

В конце этого года команда миссии представит свои наработки NASA, которое должно одобрить проект. В случае одобрения, запуск миссии запланирован на 2030 год, на достижение границ гелиосферы потребуется 15 лет. Ученые надеются, что миссия аппарата будет длиться 50 лет.

"Вояджер-2" является первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года). В общей сложности с обоих космических аппаратов было передано на Землю 625 гигабайт данных. По последним данным, "Вояджер-1" удалился на 20,8 млрд км от Земли и на 20,9 млрд км от Солнца. По расчетам ученых, запасы топлива (энергию он получает от радиоизотопных генераторов, которые работают на плутонии-238), позволят аппаратам серии "Вояджер" оставаться работоспособными еще на протяжении десяти лет. Затем связь с Землей будет потеряна.

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