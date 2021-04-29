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Джо Байден: Я дал понять Путину, что у его действий будут последствия

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  • 29.04.2021, 7:33
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Джо Байден: Я дал понять Путину, что у его действий будут последствия
Джо Байден в
фото: reuters

Президент США выступил перед Конгрессом.

Президент США Джо Байден назвал американские санкции, введенные против России, пропорциональным ответом на вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом он заявил во время выступления перед Конгрессом, пишет РБК.

«Что касается России, я очень четко дал понять Путину, что хотя мы не стремимся к эскалации, у их действий будут последствия. Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство в выборы со стороны России и на кибератаки на наше правительство и бизнес», — сказал глава государства.

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