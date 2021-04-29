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Медики назвали идеальное сочетание витаминов для профилактики тяжелой формы COVID-19

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  • 29.04.2021, 7:43
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Медики назвали идеальное сочетание витаминов для профилактики тяжелой формы COVID-19

Группа специалистов из Италии в течение полугода исследовала влияние этих добавок на организмы пациентов.

Для профилактики тяжелой формы COVID-19 следует принимать витамины С и D в сочетании с мелатонином и цинком. Такой набор раскрыл в беседе с ria.ru итальянский ученый, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).

Как отмечает агентство, группа ученых из Италии в течение полугода исследовала влияние этих добавок на организмы пациентов. В результате специалисты рассчитали дозу, которую следует принимать для достижения наилучшего эффекта от препаратов.

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По его словам, ежедневно следует добавлять к пище один-два грамма витамина С и ежемесячно — 50 тысяч международных единиц витамина D. При этом второй лучше пить на полный желудок.

Кроме того, по словам Коррао, мелатонин следует принимать в дозировке от шести до десяти миллиграммов каждый вечер. «При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов», — предупредил профессор.

Он также добавил, что каждый день нужно съедать по 50 миллиграммов чистого цинка. Учитывая то, что это вещество накапливается в организме, со временем дозу следует понизить по 25 миллиграммов. Эксперт напомнил, что препараты нужно принимать под наблюдением врача.

Ранее бразильские ученые выяснили, что полифенол куркумин, содержащийся в корнях куркумы и использующийся в качестве пищевого красителя, является потенциальным противовирусным средством для лечения SARS-CoV-2.

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