Паразиты 4 29.04.2021, 7:51

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фото: tut.by

Белорусы не хотят финансировать карателей.

А вы знали, что «красауцы» не отчисляют деньги в фонд социальной защиты? Система пенсионного обеспечения в нашей стране построена следующим образом: предприятия отчисляют в ФЗСН отчисляют 28% на пенсии + 6% в на соцстрах. Плюс 1% в пенсионный фонд отчисляется с зарплат работников. Итого - 35%. Работников нынче в стране 5,4 млн человек, пенсионеров - порядка 2,3 млн человек. За 20 лет количество пенсионеров увеличилось с 21% до 25%. Денег на это нужно все больше, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однако обратим внимание, что «красауцеу» это не касается. В силу особого статуса с их зарплат не насчитываются пенсионные взносы. Плюс выходят они на пенсию значительно раньше обычных граждан – в 48 лет (от себя добавим: не имеем ничего против ранней пенсии тех, кто воевал или хотя бы раз в жизни доставал пистолет в реально боевой обстановке, но пенсия в 48 лет для пузатых штабных крыс – это издевательство над теми, кто трудится на заводах, в школах, больницах и в полях).

К тому же пенсия «красауца» 1,5-2 раза выше, чем учителя или врача. Надбавка за выслугу лет может составлять до 75 процентов. И это мы не говорим про генералов, у которых условия еще более шоколадные.

В итоге выходит, что бюджету содержание красавца на пенсии обходится сильно дороже, чем содержание учителя. А всего военных пенсионеров – около 60 тысяч (плюс порядка 10 тысяч - это те, кто получает пенсию по потере кормильца. В МЧС порядка 9 тысяч пенсионеров. Количество пенсионеров в МВД, СК и погранкомитете неизвестно, а КГБ эти данные и вовсе засекретили. Но при этом ранее мы рассказывали, что некоторых ветеранов, в том числе высокопоставленных, лишили привилегий.

Так откуда же «красауцы» получают пенсию? Она выплачивается им непосредственно из бюджета. То есть опять из наших с вами налогов, но при этом «красауцы» вообще никак не участвуют в наполнении бюджета ФСЗН. Тунеядцы как они есть.

Получается удивительная история: мы платим налоги, чтобы они нас охраняли и безбедно существовали, но вместо защиты получаем террор. А пузатенькие «красауцы» впридачу к хорошей пенсии могут еще спокойно устроиться в 48 лет охранником куда-нибудь и как минимум удвоить сумму к получению на руки.

И если ранее социальный контракт работал, то после августа-2020 у людей возникли закономерные вопросы: а почему мы должны финансировать фашистов? Разрешиться ситуация может только одним способом. Виновные за преступления должны быть наказаны. А потом – длительная работа по отмыванию имиджа.

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