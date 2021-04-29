Блинкен призвал союзников США не покупать российское вооружение 29.04.2021, 8:08

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента напомнил о законе CAATSA, который позволяет вводить санкции за подобные контракты.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен призвал союзников США отказаться от заключения крупных контрактов на покупку российского вооружения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400», — заявил глава Госдепа.

Блинкен напомнил, что в США существует закон CAATSA, который позволяет вводить санкции за заключение подобных контрактов.

Госсекретарь США также выразил надежду о возможности решить вопрос с поставками в Турцию российских ЗРК С-400.

В июле 2019 года начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара пояснила, что контракт с Москвой «продиктован реалиями», так как воздушное пространство Турции является незащищенным.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

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