Хинди руси бхай бхай 5 Телеграм-канал «Серпом По»

29.04.2021, 8:26

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фото: Shutterstock

Возникает логичный вопрос.

Bloomberg вчера поутру, ссылаясь на неофициальные источники в правительстве, сообщил, что в Россию пришла третья волна коронавируса.

Конфиденты агентства в свою очередь оперировали закрытой статистикой.

Ответ Bloomberg прилетел сразу с двух сторон. Оперштаб заявил, что сегодня зафиксирован самый низкий прирост заражений с сентября 2020-го. А премьер Мишустин возвестил, что Россия пережила самую острую часть пандемии.

Видимо, потому что ковид стремительно отступает, россиян вдруг и отправили в 10-дневный каникулярный «локдаун». В надежде, что большинство будет тихо квасить по дачам. На внезапные каникулы распустили и школьников, и, возможно, распустят и студентов.

РФ же обеспокоена ситуацией в Индии: собирается отправить туда лекарства от ковида и почему-то «Спутник V», который вроде там уже должны были начать производить. При этом авиасообщение с Индией, где вчера был зафиксирован рекорд и по больным (+362,9 тыс.), и по смертям (+3285), не остановлено. В отличие от Турции, с которой РФ прервала связи до 1 июня, и где последние несколько дней заболеваемость идет на спад.

Понятно, что для Гоа, в отличие от Анталии, сейчас не сезон, и желающих посетить Индию не так много. Но сообщения ВОЗ об индийском вирусе с двойной мутацией, от которого якобы не защищают ни приобретенные после болезни, ни вакцинные антитела, несколько напрягают.

В связи с этим опять же вопрос, зачем отправлять в Индию возможно бесполезную вакцину? И сколько Россия может ее поставить? Особенно с учетом разных «весовых категорий»: в РФ сделали 19 млн уколов, в Индии почти в 8 раз больше – 147 млн (3-е место в мире). Индусы ежедневно делают 2,5 млн прививок, и несмотря на огромное население (ок.1,4 млрд) одной дозой укололи уже 9%, 1,8% полностью. Россия (145 млн) полностью привила 4,9% и еще 8,1% - разово.

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