Умер «Хохотун» Хуан Хоя Борха — испанский комик и герой мемов 29.04.2021, 8:47

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Хуан Хоя Борха. Скриншот видео

Артист приобрел известность благодаря пародиям на интервью.

Причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Из-за нее «Хохотуна» госпитализировали осенью — тогда из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу. 28 апреля заболевание привело к смерти Хуана Борхи, пишет испанская газета АВС.

Борха приобрел известность благодаря пародиям на интервью, которое он дал в 2002 году. В разговоре с телеведущим Хесусом Кинтеро он рассказал историю о том, как работал посудомойщиком и упустил почти 20 сковород — он замочил их на ночь в океане, и в результате 19 из 20 сковородок унесло приливом.

Во время интервью Хуан Борха сильно смеялся, из-за чего его прозвали «Эль Риситас», то есть «Хохотун». Видео с ним начало набирать популярность, и он стал героем мемов.

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