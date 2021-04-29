На заправках Беларуси пропадет бензин, а цены пойдут резко вверх? 8 29.04.2021, 8:56

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фото: риа Новости

Вторичные санкции нанесут удар по многим компаниям, если они не остановят сотрудничество с диктаторским режимом.

Россия может перекрыть поставки нефти из-за санкций США. Какова вероятность того, что уже через пару дней (с 1 мая) ценники на АЗС станут переписывать не на одну копейку в неделю, и что в пистолетах пропадет топливо? На эти вопросы специально для Myfin.by ответил старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По сообщению из четырех разных источников Агентство Reuters распространило информацию о том, что нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», принадлежащий «Белнефтехиму», может остаться без российской нефти из-за введенных санкций США против госпредприятий. Согласно этим требованиям, до 3 июня все взаимоотношения с госпредприятиями из санкционного списка должны быть прекращены.

Как рассказали 4 источника, российские компании опасаются введения против них вторичных санкций: «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» не планируют поставлять нефть на новополоцкий НПЗ в мае. «Татнефть» и «Руснефть» ждут решения начальства и пока не подписывают документы на новые поставки.

Юристы российских нефтяных компаний озабочены

– Пока я не стал бы однозначно говорить о том, что через несколько дней «Нафтан» лишится российской нефти. Об этом заявил только Reuters, ссылаясь на свои российские источники. Пока подтверждения – официального или из других источников, я не видел. Посему говорить об этом как о свершившемся факте сложно.

Из того, что я прочел в материале Reuters, могу сделать вывод, что юристы российских нефтяных компаний сейчас тщательно изучают варианты введения вторичных санкций со стороны США. Ведь именно они, а не прямые санкции на 9 белорусских предприятий, являются главной угрозой как для них, так и для белорусской экономики.

И пока окончательного мнения – станут ли поставки в Беларусь поводом для введения санкций против них, в РФ не вынесли, – каждая компания изучает проблему и ищет решение самостоятельно, как мне кажется.

Вторичные санкции опасны и другим компаниям

– Не дает ли это повод думать, что и «Гродно Азот» не сможет свои удобрения продавать – ни на европейский, ни на российский рынок?

– Из скудной информации в материале Reuters понятно, что централизованного решения российского правительства о запрете сотрудничества с компаниями, попавшими в американский санкционный список, в РФ не принято.

И теоретически, раз компании принимают решения индивидуально, кто-то может отказаться поставлять свою продукцию или же покупать ее на «Гродно Азоте».

И если выяснится, что риск введения вторичных санкций высок, то и другие российские компании (не говоря о европейских) разорвут свои отношения с попавшими в санкционный список белорусскими предприятиями.

Но опять-таки – сотрудничество сотрудничеству рознь. Под риск попадают расчеты в долларах через корсчета американских банков. Они будут прозрачны для властей США. Если у каких-то компаний из санкционного списка расчеты с контрагентами из РФ идут в российских рублях или евро, то такое сотрудничество вероятнее всего продолжится. Американские санкции на такого рода связи и такого рода расчеты никак не повлияют.

Все упирается в валюту расчета – контрагентам не хочется вести расчеты в долларах. Для любых других видов расчета рисков это не создает. Так что они могут перейти на расчеты в российских рублях или евро, избегая рисков введения вторичных санкций.

Пропадет ли бензин?

– Какова вероятность того, что уже в мае белорусы могут остаться без бензина или получить резкий рост цен на него?

– Сложный вопрос. Пока не возьмусь прогнозировать развитие событий. При возникновении проблем с поставками нефти на «Нафтан» будет закрываться внутренний рынок, – можно вспомнить хотя бы ситуацию годичной давности, когда РФ «перекрыла трубу» без всякой связи с санкциями, по своей инициативе. Тогда в январе-феврале наши НПЗ не получали нефти от крупных российских поставщиков – лишь компании Гуцериева поставляли скромные объемы. Кроме того, использовались какие-то запасы и была организована поставка «альтернативной» нефти – также в скромных объемах.

Но это не привело к пропаже бензина на заправках и резкому росту цен на него – он был в набившем оскомину режиме «по одной копейке».

А ведь тогда ситуация с поставками была хуже, чем будет сейчас, если вступят ограничения поставок на один НПЗ из двух.

– Но в мае Мозырьский НПЗ по планам закроется на ремонт…

– Если «Нафтан» останется без нефти, то МНПЗ придется работать за двоих – в этом случае ремонт перенесут. Потому что больше некому будет обеспечивать топливом внутренний рынок. О выполнении экспортных контрактов говорить в этой ситуации сложно.

Но я не знаю деталей – одно дело, если речь идет о каком-то профилактическом ремонте на Мозырьском НПЗ, другое – о потенциально аварийной ситуации в случае, если он не будет произведен.

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