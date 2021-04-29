Президент Байден: Америка снова движется вперед 1 29.04.2021, 9:07

Джо Байден

Главные тезисы первого послания к обеим палатам Конгресса.

Президент США Джо Байден заявил о том, что, спустя сто дней после его прихода к власти, новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Байден сказал об этом, выступая в среду на совместном заседании обеих палат Конгресса, сообщает «Голос Америки».

В некотором роде, сегодняшняя речь Байдена уже стала исторической: впервые в истории за спиной выступавшего президента США в креслах второго и третьего лица государства - вице-президента и спикера нижней Палаты - сидели две женщины, Камала Харрис и Нэнси Пелоси.

Он отметил первые видимые результаты, в первую очередь в области вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. По словам Байдена, за первые сто дней его президентства американцы получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Выступление президента в здании Капитолия началось в 21:00 по времени Восточного побережья США. Байден обозначил приоритеты своей администрации до конца первого года своего пребывания в должности и представил отчет об уже проделанной им работе.

Как сказал глава Белого дома, сто дней прошло с того момента, как он принял присягу, унаследовав страну, находящуюся в кризисе, пережившую самую страшную пандемию за последние сто лет, худший экономический кризис со времен Великой депрессии и пережив самую мощную атаку на американскую демократию со времен Гражданской войны. "Теперь, всего через сто дней, - сказал Байден, - я могу доложить нации, что Америка снова встает на ноги, превращая опасности в новые возможности, обращая кризис в перспективы, неудачи – в нашу силу».

Успехи первых 100 дней президентства

По словам главы государства, за первые сто дней его президентства в экономике было создано более 1,3 миллиона рабочих мест – это рекордные показатели. «По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем в прошлом», - подчеркнул Байден.

«Эти инвестиции может осуществить только правительство, - продолжил Джо Байден, - И они снова и снова продвигают нас в будущее. Вот почему я предложил план создания рабочих мест в Америке - уникальное вложение средств в Америку, самый крупный план по созданию рабочих мест со времен Второй мировой войны».

«Я знаю, что некоторые из вас задаются вопросом, подойдут ли вам эти рабочие места. Вы чувствуете себя брошенными и забытыми в быстро меняющейся экономике. Позвольте мне говорить с вами напрямую. По оценкам независимых экспертов, американский план создания рабочих мест на долгие годы добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста. Это хорошо оплачиваемая работа, которую нельзя вывезти за рубеж. Почти 90% рабочих мест, созданных в рамках Американского плана занятости для строительства инфраструктуры, не требуют высшего образования», - подчеркнул Джо Байден.

По словам президента, новый пакет инвестиций в создание инфраструктуры и рабочих мест обойдется в сумму около 4 триллионов долларов, что примерно равно годовому федеральному бюджету США. «Это уникальные инвестиции, жизненно важные для будущего Америки», - сказал Байден.

Богатые американцы должны платить большую долю налогов

Байден отдельно остановился на том, как его администрация собирается финансировать планы развития Америки. По его словам, он ясно дал понять, что Соединенные Штаты могут сделать это «без увеличения бюджетного дефицита».

Он пообещал, что повышение налогов не коснется людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. По словам Байдена, пришло время для того, чтобы «корпоративная Америка и 1% самых богатых американцев заплатили свою долю «по справедливости».

Так, в прошлом году 55 крупнейших корпораций страны уплатили нулевой федеральный подоходный налог и не заплатили никаких федеральных налогов на прибыль, превышающую 40 миллиардов долларов.

Многие компании, как отметил Байден, уклоняются от уплаты налогов через офшорные убежища от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов, «извлекая выгоду из налоговых лазеек и вычетов, которые позволяют переводить рабочие места в офшоры и переводить прибыль за границу. Это неправильно».

Администрация Байдена собирается реформировать налогообложение для корпораций с тем, чтобы они «платили по справедливости и помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес», заявил Байден.

1% самых богатых американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год, будут платить до 39,6% в виде подоходного налога. Именно на этом уровне находилось налогообложение раньше. Государство также собирается «избавиться от лазеек, которые позволяют американцам, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов в год, платить более низкую ставку на прирост капитала, чем работающие американцы платят со своей зарплаты».

«Это коснется только 0,3 процента всех американцев. И Налоговая служба будет разбираться с миллионерами и миллиардерами, которые не платят налоги. Это оценивается в миллиарды долларов», - пообещал президент.

«Я никого не собираюсь наказывать. Но я не буду добавлять налоговую нагрузку на средний класс этой страны. Они уже достаточно платят. То, что я предложил, справедливо. Это финансово ответственно. Это увеличивает доходы для оплаты предложенных мною планов, которые создадут миллионы рабочих мест и обеспечат рост экономики», - добавил Байден.

О Китае и России

Президент отметил, что предложенные им инвестиции также играют на руку внешней политике США, которая «приносит пользу среднему классу». По его словам, все страны, включая Китай, в мировой экономике должны играть по одним и тем же правилам. «Мы все созданы равными. Мы не можем уйти от этого принципа», - подчеркнул глава государства.

«Что касается России, - продолжал он, - Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям, и как мы работаем над разрешением климатического кризиса», - заявил Байден.

Завершая свое выступление, Байден заявил, что страна наконец обрела «новую силу и новую решимость для того, чтобы... победить в соревновании 21-го века». Для этого всем нужно действовать как «одна страна, одна Америка».

«Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, что мы не можем сделать, если мы возьмемся за это все вместе», - подчеркнул Джо Байден.

Реакция законодателей

Представители Демократической и Республиканской партии в Конгрессе отреагировали на выступление президента диаметрально противоположно – в то время как демократы полностью одобрили действия администрации, республиканцы подвергли предложения Байдена жесткой критике.

Сенатор-демократ Боб Менендес, возглавляющий Комитет по международным отношениям, заявил, что предложения Джо Байдена пользуются «огромной двухпартийной поддержкой американцев во всех уголках страны».

«От борьбы с изменением климата до предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия - то, что я услышал сегодня от президента, было не программой вызывающей разногласия, а скорее платформой политики, пользующейся огромной двухпартийной поддержкой американцев во всех уголках этой страны. Я могу только надеяться, что мои коллеги-республиканцы пришли к осознанию того, что наша страна может получить гораздо больше, если мы будем работать вместе друг с другом, а не друг против друга», заявил Менендес.

Конгрессмен Том О’Халлеран, сопредседатель коалиции умеренных демократов «Синие собаки», приветствовал «внимание президента Байдена к инвестированию в наше будущее». Однако он отметил необходимость сотрудничества между обеими партиями, в результате которого будут созданы «хорошо оплачиваемые рабочие места, укрепится средний класс, будут совершены инвестиции в сельское хозяйство Америки...

«Прежде всего, мы должны восстановить веру в правительство. Законопроекты, которые не могут быть приняты обеими палатами не возвращают людей к работе, не помогают открывать малый бизнес и не снижают расходы на здравоохранение. Американцы хотят результатов, а не риторики, и «Синие собаки» готовы помочь добиться столь необходимых результатов», - говорится в заявлении конгрессмена.

Председатель группы законодателей латиноамериканского происхождения в Конгрессе Рауль Руис отметил, что «президент Байден обратился непосредственно к чаяниям американских семей, выразив видение надежды и оптимизма в отношении нашего будущего».

По мнению еще одного демократа, конгрессмена Дэвида Чичиллина, «это была речь, обращенная непосредственно к американскому народу и к проблемам, с которыми он сталкивается прямо сейчас. Теперь я с нетерпением жду совместной работы с президентом, его администрацией и моими коллегами в Конгрессе, чтобы добиться этих результатов для американского народа».

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заверил, что «республиканцы будут работать с кем угодно, чтобы восстановить Америку, восстановить наш образ жизни и обновить американскую мечту».

Однако республиканцы, по его словам, не могут «позволить Соединенным Штатам идти по пути социализма с правительством, которое решает, сколько кому разрешено зарабатывать, а остальное конфискует и передает политическим соратникам и приближенным. Нам нужно вернуться к здоровым экономическим принципам, которые позволили нам построить лучшую экономику в истории», - подчеркнул Маккарти.

Сенатор-республиканец Джим Риш с сожалением отметил, что Байден не коснулся в своем выступлении темы газопровода «Северный поток-2».

«Этот российский трубопровод, который президент, похоже, не желает перекрывать, представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников в Европе. Конгресс неоднократно действовал... чтобы побудить администрацию действовать быстро, чтобы помешать завершению этого российского проекта. Время уходит», - заметил Риш.

Сенатор Джим Инхоф выразил озабоченность в связи с тем, что Байден не уделил должного внимания инвестициям в вооруженные силы, чтобы США могли конкурировать с Китаем и Россией.

«Команда Байдена говорит правильные слова о Китае и России, но ничего не делает в поддержку этого... Эта речь не была посвящена единству или проведению политики для всех американцев. Это была традиционная демократическая речь с прогрессивным и экологическим уклоном», - заявил Инхоф.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».