Медики выяснили, с какой скоростью нужно ходить, чтобы прожить максимально долго 2 29.04.2021, 9:12

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Фото: segodnya.ua

Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.

Многие спортсмены подвергают сомнению то, что обычная ходьба является действенным способом, чтобы поддерживать здоровье, а вот ведущие эксперты утверждают, что ходьба помогает не только сбросить лишний вес, но и избавиться от различных состояний, в том числе проблем с сердцем и высоким кровяным давлением, пишет lenta.ua.

Результаты исследования, опубликованного в Британском журнале спортивной медицины, свидетельствуют, что увеличить продолжительность жизни может регулярная ходьба в быстром темпе. В частности, выяснилось, что она связана с 24-процентным снижением риска «смерти от всех причин».

Исследование доказывает, что для достижения оптимальных результатов необходимо увеличить темп ходьбы. Под быстрой ходьбой подразумевается скорость прогулки не менее 7 км в час. Среди основных преимуществ такой активности выделяют сокращение риска ишемической болезни сердца. По словам ученых, он уменьшается на 19% при 30-минутной ходьбе пять раз в неделю.

Согласно последним рекомендациям минздрава США, физической активности необходимо уделять от 150 до 300 минут еженедельно. Чтобы достичь этой цели, ходить пешком следует не менее получаса пять раз в неделю. По словам главного тренера Nike Эшли Уилкинг, ключом к сжиганию большего количества калорий во время ходьбы является пройденное расстояние.

С этим согласен и президент American Council on Exercise Седрик Брайант. Он объяснил, что спортивная прогулка должна продолжаться от 45 минут до часа. По мере повышения уровня физподготовки эксперт посоветовал увеличивать интенсивность прогулок, поднимаясь по холмам.

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