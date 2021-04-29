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Александр Невзоров: Даже если я буду последним местом на этой земле, где висит БЧБ-флаг, он будет висеть

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  • 29.04.2021, 9:15
  • 5,786
Александр Невзоров: Даже если я буду последним местом на этой земле, где висит БЧБ-флаг, он будет висеть
Александр Невзоров

Известный журналист объяснил, почему верит в белорусов.

Российский публицист и единомышленник сторонников перемен в Беларуси Александр Невзоров душевно подытожил очередной выпуск «Невзоровских сред».

– Да, мы говорим: Жыве Беларусь. И я обещаю, что даже если я буду последним местом на этой земле, где висит белорусский флаг, он будет висеть, – сказал Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – И я все равно в них верю.

Жыве Беларусь! Безусловно, слава Украине. Безусловно, мы все сроднились. И очень благодарны Хабаровску за ту великолепную демонстрацию свободы. Недолгую, но не имевшую пока прецедентов.

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