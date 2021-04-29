Изоляция Путина: вынужденная мера или страх? 10 Александр Коваленко, sprotyv.info

29.04.2021, 9:22

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фото: 360tv.ru

Глава РФ фактически перешел на бункерный образ жизни.

Зарубежные поездки лидеров государств всегда являлись показателем того, двусторонним отношениям, с какими странами они отдают приоритет, либо же имеют целью повысить качество контактов.

Например, анализируя зарубежные поездки Петра Порошенко и Владимира Путина в 2017 году, я отмечал, что президент России побывал лишь в четырех европейских странах, сосредоточив свои визиты в основном на азиатском регионе. В свою очередь визиты президента Украины в основном проходили в страны Европейского Союза.

Но в 2020 году все кардинально изменилось. Ведь с 23 января 2020 года президент Российской Федерации не осуществил ни одной встречи за пределами РФ. Хотя и в пределах России он нечасто проводил, какие либо встречи, в основном находясь с марта 2020 года в бункере на государственной даче в Ново-Огарево. По сути, президент России ушел на тотальную самоизоляцию больше чем на год, минимизировав выполнение государственных обязанностей и любые сторонние контакты.

Такое поведение главы Российской Федерации можно объяснить вынужденной мерой, ведь в стране бушевала пандемия, и сокращение личностных контактов вроде бы как имело смысл для уже давно немолодого Владимира Путина. Но в свою очередь, в 2020 году в США прошла избирательная кампания и, 78-летний Джо Байден провел ее довольно активно, не ограничивая количество встреч и личных контактов.

Фактически, российский президент продемонстрировал с 2020 года абсолютную трусость, как лидер государства и как человек. Выйдет ли он в 2021 году из такой «самоизоляции» – покажет только время. Но есть вероятность, что – нет. Ведь даже с учетом всего вышеизложенного, не исключено, что абстрагирование от окружающего мира для Путина и вправду мера вынужденная. Ведь вокруг – «враги».

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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